24 августа 2022

В Кургане разыгрывают билет на стендап-концерт Стаса Старовойтова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стас Старовойтов, резидент «Stand Up» на ТНТ. Интервью. Екатеринбург, старовойтов стас
По словам организаторов, «мастер социальной комедии» представит лучшие шутки и новую программу Фото:

О розыгрыше билета на большой сольный концерт в Кургане резидента «Stand Up» на «ТНТ» Стаса Старовойтова рассказали в сообществе стендаперов Зауралья. Информация опубликована на их странице в соцсети «ВКонтакте». Желающим необходимо выполнить несколько условий.

«Сделать репост данной записи (о концерте — прим. URA.RU). Подписаться на сообщество» — написано в группе «Зауральский Stand Up — Стендап в Кургане».

Организаторы предупреждают, что к участию не допускаются фейковые аккаунты и аккаунты созданные специально для розыгрышей (у которых на стене вывешено более 5 конкурсов). Итоги будут подведены 1 сентября. Встреча с комиком пройдет 4 сентября в Papin Bar на Троицкой площади.

Курганцев ждет большое сольное выступление главного героя сериала «Стас» на «ТНТ»
Фото:

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

О розыгрыше билета на большой сольный концерт в Кургане резидента «Stand Up» на «ТНТ» Стаса Старовойтова рассказали в сообществе стендаперов Зауралья. Информация опубликована на их странице в соцсети «ВКонтакте». Желающим необходимо выполнить несколько условий. «Сделать репост данной записи (о концерте — прим. URA.RU). Подписаться на сообщество» — написано в группе «Зауральский Stand Up — Стендап в Кургане». Организаторы предупреждают, что к участию не допускаются фейковые аккаунты и аккаунты созданные специально для розыгрышей (у которых на стене вывешено более 5 конкурсов). Итоги будут подведены 1 сентября. Встреча с комиком пройдет 4 сентября в Papin Bar на Троицкой площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...