В Кургане разыгрывают билет на стендап-концерт Стаса Старовойтова

По словам организаторов, «мастер социальной комедии» представит лучшие шутки и новую программу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

О розыгрыше билета на большой сольный концерт в Кургане резидента «Stand Up» на «ТНТ» Стаса Старовойтова рассказали в сообществе стендаперов Зауралья. Информация опубликована на их странице в соцсети «ВКонтакте». Желающим необходимо выполнить несколько условий.

«Сделать репост данной записи (о концерте — прим. URA.RU). Подписаться на сообщество» — написано в группе «Зауральский Stand Up — Стендап в Кургане».

Организаторы предупреждают, что к участию не допускаются фейковые аккаунты и аккаунты созданные специально для розыгрышей (у которых на стене вывешено более 5 конкурсов). Итоги будут подведены 1 сентября. Встреча с комиком пройдет 4 сентября в Papin Bar на Троицкой площади.