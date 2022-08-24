В Кургане разыгрывают билет на стендап-концерт Стаса Старовойтова

О розыгрыше билета на большой сольный концерт в Кургане резидента «Stand Up» на «ТНТ» Стаса Старовойтова рассказали в сообществе стендаперов Зауралья. Информация опубликована на их странице в соцсети «ВКонтакте». Желающим необходимо выполнить несколько условий.
«Сделать репост данной записи (о концерте — прим. URA.RU). Подписаться на сообщество» — написано в группе «Зауральский Stand Up — Стендап в Кургане».
Организаторы предупреждают, что к участию не допускаются фейковые аккаунты и аккаунты созданные специально для розыгрышей (у которых на стене вывешено более 5 конкурсов). Итоги будут подведены 1 сентября. Встреча с комиком пройдет 4 сентября в Papin Bar на Троицкой площади.
Курганцев ждет большое сольное выступление главного героя сериала «Стас» на «ТНТ»
Фото: VK «Зауральский Stand Up | Стендап в Кургане»
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О розыгрыше билета на большой сольный концерт в Кургане резидента «Stand Up» на «ТНТ» Стаса Старовойтова рассказали в сообществе стендаперов Зауралья. Информация опубликована на их странице в соцсети «ВКонтакте». Желающим необходимо выполнить несколько условий. «Сделать репост данной записи (о концерте — прим. URA.RU). Подписаться на сообщество» — написано в группе «Зауральский Stand Up — Стендап в Кургане». Организаторы предупреждают, что к участию не допускаются фейковые аккаунты и аккаунты созданные специально для розыгрышей (у которых на стене вывешено более 5 конкурсов). Итоги будут подведены 1 сентября. Встреча с комиком пройдет 4 сентября в Papin Bar на Троицкой площади.