24 августа 2022

Тюменские власти раскрыли траты на детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Деньги. Тюмень, пять тысяч, ипотека, покупка квартиры, деньги
На приобретение жилья для сирот бюджет потратит 322 млн рублей Фото:

Из бюджета Тюменской области дополнительно выделено 322 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Всего в 2022 году будет приобретено 459 квартир.

«332 млн рублей дополнительно выделили из областного бюджета на покупку квартир для детей-сирот. Приобретем 142 жилых помещения», — рассказал глава региона.

По словам Моора, все квартиры с чистовой отделкой и установленной сантехникой приобретаются на первичном рынке жилья. «Заселяйся и живи. Это хорошее подспорье для молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь без поддержки родителей», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязало власти Упоровского района Тюменской области предоставить жилье сироте. За нарушения сроков предоставления администрация была оштрафована.

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Из бюджета Тюменской области дополнительно выделено 322 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Всего в 2022 году будет приобретено 459 квартир. «332 млн рублей дополнительно выделили из областного бюджета на покупку квартир для детей-сирот. Приобретем 142 жилых помещения», — рассказал глава региона. По словам Моора, все квартиры с чистовой отделкой и установленной сантехникой приобретаются на первичном рынке жилья. «Заселяйся и живи. Это хорошее подспорье для молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь без поддержки родителей», — добавил губернатор. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязало власти Упоровского района Тюменской области предоставить жилье сироте. За нарушения сроков предоставления администрация была оштрафована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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