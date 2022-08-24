Тюменские власти раскрыли траты на детей-сирот

На приобретение жилья для сирот бюджет потратит 322 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из бюджета Тюменской области дополнительно выделено 322 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Всего в 2022 году будет приобретено 459 квартир.

«332 млн рублей дополнительно выделили из областного бюджета на покупку квартир для детей-сирот. Приобретем 142 жилых помещения», — рассказал глава региона.

По словам Моора, все квартиры с чистовой отделкой и установленной сантехникой приобретаются на первичном рынке жилья. «Заселяйся и живи. Это хорошее подспорье для молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь без поддержки родителей», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязало власти Упоровского района Тюменской области предоставить жилье сироте. За нарушения сроков предоставления администрация была оштрафована.