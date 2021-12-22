22 декабря 2021
21 декабря 2021

Тюменских властей обязали заплатить сироте за аренду квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, деньги, пять тысяч
Мэрия района должна вернуть сироте деньги, которые она потратила на съем жилья Фото:
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Более 150 000 рублей от администрации Упоровского района Тюменской области получит сирота Евгения Попова, которой вовремя не предоставили подходящее жилье. Об этом агентству рассказали в прокуратуре региона. Силовики вмешались в ситуацию после публикации URA.RU.

«В Тюменской области по иску прокуратуры сироте компенсируют расходы по найму жилья, более 153 000 рублей. Поводом для прокурорского вмешательства послужила публикация СМИ. Деньги взыщут с администрации Упоровского муниципального района», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

О ситуации, с которой столкнулась жительница Тюменской области Евгения Попова, агентство писало в сентябре. Жилье, которое за ней закрепили после детского дома, пришло в негодность, его снесли. А взамен власти предложили переехать в неблагоустроенный дом. Сирота с ребенком на руках отказалась и была вынуждена снимать квартиру.

В настоящее время женщина уже получила подходящее жилье. Но вот деньги, которые она успела потратить на аренду, власти района должны будут возместить. В сумму также включили и компенсацию морального вреда.

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Более 150 000 рублей от администрации Упоровского района Тюменской области получит сирота Евгения Попова, которой вовремя не предоставили подходящее жилье. Об этом агентству рассказали в прокуратуре региона. Силовики вмешались в ситуацию после публикации URA.RU. «В Тюменской области по иску прокуратуры сироте компенсируют расходы по найму жилья, более 153 000 рублей. Поводом для прокурорского вмешательства послужила публикация СМИ. Деньги взыщут с администрации Упоровского муниципального района», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. О ситуации, с которой столкнулась жительница Тюменской области Евгения Попова, агентство писало в сентябре. Жилье, которое за ней закрепили после детского дома, пришло в негодность, его снесли. А взамен власти предложили переехать в неблагоустроенный дом. Сирота с ребенком на руках отказалась и была вынуждена снимать квартиру. В настоящее время женщина уже получила подходящее жилье. Но вот деньги, которые она успела потратить на аренду, власти района должны будут возместить. В сумму также включили и компенсацию морального вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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