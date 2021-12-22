Тюменских властей обязали заплатить сироте за аренду квартиры

Мэрия района должна вернуть сироте деньги, которые она потратила на съем жилья Фото: Алексей Гущин © URA.RU

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Более 150 000 рублей от администрации Упоровского района Тюменской области получит сирота Евгения Попова, которой вовремя не предоставили подходящее жилье. Об этом агентству рассказали в прокуратуре региона. Силовики вмешались в ситуацию после публикации URA.RU.

«В Тюменской области по иску прокуратуры сироте компенсируют расходы по найму жилья, более 153 000 рублей. Поводом для прокурорского вмешательства послужила публикация СМИ. Деньги взыщут с администрации Упоровского муниципального района», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

О ситуации, с которой столкнулась жительница Тюменской области Евгения Попова, агентство писало в сентябре. Жилье, которое за ней закрепили после детского дома, пришло в негодность, его снесли. А взамен власти предложили переехать в неблагоустроенный дом. Сирота с ребенком на руках отказалась и была вынуждена снимать квартиру.

В настоящее время женщина уже получила подходящее жилье. Но вот деньги, которые она успела потратить на аренду, власти района должны будут возместить. В сумму также включили и компенсацию морального вреда.