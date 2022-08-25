МАГАТЭ: Россия и Украина близки к соглашению по Запорожской АЭС

Украина и Россия согласились пустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью телеканалу France24.

«Мы очень, очень близки к достижению соглашения о доступе к Запорожской атомной электростанции. Киев и Москва согласны с тем, что нам нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней», — сказал Гросси.

Ранее президент России Владимир Путин согласился пересмотреть условия визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Глава государства отметил, что систематические обстрелы украинских военных Запорожской АЭС создают опасность ядерной катастрофы. В «Росатоме» заявили, что готовы оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, пишет RT.