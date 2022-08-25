В правительство Курганской области приехал с визитом новый начальник Росгвардии УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган с рабочим визитом 25 августа приехал новый командующий Уральским округом войск Росгвардии Сергей Бойко. В ходе визита он встретился с губернатором Вадимом Шумковым. Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков и командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Бойко 25 августа провели рабочую встречу в правительстве региона», — информировала пресс-служба. Начальника Росгвардии по УрФО сопровождал руководитель курганского управления Андрей Быстров.

Генерал-лейтенант Бойко был назначен на должность 18 августа. На встрече с главой региона он обсудил вопросы охраны порядка в Кургане и области.

Ранее URA.RU сообщало, что нового начальника Росгвардии по Уральскому федеральному округу назначили в Екатеринбурге. Также в Кургане заговорили о повышении курганского начальника войск нацгвардии РФ Андрея Быстрова. Слухи отправляют Быстрова на службу в Санкт-Петербург.