В Тюмени ищут человека, чтобы исправлять ошибки в докладах Моора

Сотрудник должен будет проверять на грамотность документы, которые подписывает губернатор Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В аппарат губернатора Тюменской области ищут сотрудника, который, в числе прочего, должен будет исправлять орфографические ошибки в распоряжениях и докладах губернатора Александра Моора. Вакансия размещена на портале «Госслужба».

«Вакансия ведущего специалиста в аппарат губернатора Тюменской области. Обязанности: устранять орфографические и пунктуационные ошибки, недостатки смыслового и стилистического характера, а также обеспечивать правильность написания терминов в постановлениях, распоряжениях губернатора, подписываемых им письмах и поручениях», — говорится в тексте вакансии на государственном информационном портале.

Сотрудник требуется в управление организационно-контрольной работы, отдел контроля и обеспечения деятельности правительства области. Ему также предстоит проверять тезисы выступлений и докладов губернатора, заниматься делопроизводством.

Стаж государственной службы для соискателей не важен, но они обязательно должны иметь опыт редакторской и корректорской правки текстов. Чтобы попасть на работу в правительство, желающим нужно будет сдать тестирование, выполнить практическое задание и успешно пройти собеседование. Заработная плата в вакансии указана в пределах от 17 000 до 22 600 рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ищут сотрудника, который должен будет объяснять чиновникам, что взятки — это плохо. Такой человек требуется в сектор госзакупок одного из управлений департамента недропользования и экологии Тюменской области.