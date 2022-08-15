В Тюмени ищут чиновника, который объяснит, что взятки — это плохо

Управленец должен объяснять подчиненным, что нельзя брать взятки, а от подарков лучше отказываться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Департамент недропользования и экологии Тюменской области ищет сотрудника, который, в числе прочего, будет объяснять чиновникам, что нельзя брать взятки или намекать на них. Вакансия размещена в базе кадрового государственного информационного ресурса. Зарплата — свыше 60 тысяч рублей.

«Требуется заведующий сектором госзакупок в управление правового обеспечения. Обязанности: формирование отрицательного отношения госслужащих к коррупции, осуществление разъяснительных мер по недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, согласие принять взятку, просьба о даче взятки», — говорится в тексте вакансии.

Сотрудника разыскивает департамент недропользования и экологии Тюменской области. Заработная плата установлена в промежутке от 41 730 до 61 200 рублей. Также работник должен будет формировать у подчиненных негативное отношение к подаркам, которые им могут презентовать по долгу службы.

Помимо вышеназванных обязанностей, заведующему предстоит планировать закупки, определять их максимальную стоимость, разрабатывать техзадания, заключать контракты и прочее. Документы от соискателей принимаются до 24 августа.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти ищут сотрудника в представительство областного правительства в Москве. Трудиться ему предстоит в трех километрах от Кремля, а в обязанности входит подготовка данных для привлечения федеральных средств и денег от спонсоров.