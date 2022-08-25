Биолог назвал последствия совпадения волн COVID и гриппа осенью

25 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом плохо скажется на состоянии человека, заявил Константин Северинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Совпадение волн COVID-19 и гриппа могут привести к тому, что человек будет болеть двумя вирусами одновременно. Об этом рассказал доктор биологических наук Константин Северинов. «Будут параллельно развиваться два эпидемиологических процесса независимо друг от друга. Соответственно, люди могут болеть дважды — сначала одной болезнью, а потом другой — или даже одновременно обеими. Очевидно, что это плохо скажется на их состоянии. И грипп и коронавирус — респираторные вирусные заболевания, которые имеют довольно похожую картину симптомов», — сказал Северинов в беседе с RT. Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что сочетание гриппа и коронавируса является особо опасным заболеванием. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам стоит вновь начать носить маски в общественных местах. Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 волна гриппа в этом году будет протекать тяжелее, сообщает телеканал 360.

Совпадение волн COVID-19 и гриппа могут привести к тому, что человек будет болеть двумя вирусами одновременно. Об этом рассказал доктор биологических наук Константин Северинов. «Будут параллельно развиваться два эпидемиологических процесса независимо друг от друга. Соответственно, люди могут болеть дважды — сначала одной болезнью, а потом другой — или даже одновременно обеими. Очевидно, что это плохо скажется на их состоянии. И грипп и коронавирус — респираторные вирусные заболевания, которые имеют довольно похожую картину симптомов», — сказал Северинов в беседе с RT. Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что сочетание гриппа и коронавируса является особо опасным заболеванием. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам стоит вновь начать носить маски в общественных местах. Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 волна гриппа в этом году будет протекать тяжелее, сообщает телеканал 360.