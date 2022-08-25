Свердловский губернатор дал два обещания перед выборами

Евгений Куйвашев пообещал обеспечить рост зарплат и развивать соцсферу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

В случае победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области региональные власти обеспечат рост зарплат, а также развитие здравоохранения, образования, спорта и культуры. Такие две глобальные цели обозначены в программе кандидата, которую он презентовал на конференции «Единой России», передает корреспондент URA.RU.

Предвыборная программа Куйвашева получила название «Вместе сохранили. Вместе победим». На 24 страницах в ней перечислены успехи команды губернатора за последние десять лет, обозначены ключевые показатели за 2021-й, а также поставлены главные цели на предстоящие годы. Таковых в программе две: «рост реальной зарплаты и реальных доходов», а также «развитие в количественном и качественном выражении системы социальных услуг».

Как заявляет Куйвашев в программе, областные власти уже разработали план первоочередных действий, который обеспечит устойчивое развитие региона. В частности, в нем будут прописаны меры поддержки бизнеса, населения, рынка труда, а также меры по стабилизации цен в магазинах.

«Мы живем в уникальное время, которое бросает нам сложные вызовы. Безусловно, нашему региону проще, чем многим другим. У нас диверсифицированная экономика, мощный промышленный потенциал, сильная научная и кадровая база. Мы вместе преодолели уже не один кризис и со всеми трудностями мы обязательно справимся», — обратился Куйвашев к единороссам в финале презентации. В ответ они единогласно утвердили программу.

Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», за победу в выборах борются еще четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) обещает ввести народовластие, вернуть заботу и уважение уральцев и развивать регион за счет стабильной экономики. Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») гарантирует защиту прав рабочих и пропагандирует соответствующие меры поддержки.

Александр Каптюг (ЛДПР) собирается поднять зарплаты медикам и учителям, развивать малые города и обеспечить пенсионеров всей необходимой поддержкой. А Александр Демин («Новые люди») предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, вернуть прямые выборы мэров и улучшить условия жизни молодежи.