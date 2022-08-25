В Кургане после капремонта открыли общежитие Курганского государственного университета (ул. Томина, 100). На обновление пятиэтажного здания, построенного в 1964 году, и покупку оборудования и мебели потратили более 53 млн рублей. В общежитии смогут проживать около 200 студентов института экономики и права КГУ, сообщается на сайте вуза.
«Университет проходит период реновации — ремонтируются и корпуса, и общежития, на это направляются колоссальные средства. Сейчас в КГУ создается ИТ-институт», — прокомментировала работу заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.
В обновленном общежитии есть комната для маломобильных студентов, а также библиотека, спортзал, компьютерный класс. При ремонте здания на входе установили биометрическую систему контроля доступа, то есть идентификация проводится по лицу и занимает секунду. В вузе говорят, что это полностью исключает подделку пропуска или его передачу посторонним. Всего у КГУ четыре студенческих общежития, три из которых уже отремонтированы. Сейчас вуз готовится к ремонту оставшегося.
В общежитии будут жить экономисты
Курганский государственный университет
В общежитии есть библиотека, спортзал и компьютерный класс
Курганский государственный университет
На отделку и покупку мебели и оборудования потратили более 50 млн рублей
Курганский государственный университет
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В Кургане после капремонта открыли общежитие Курганского государственного университета (ул. Томина, 100). На обновление пятиэтажного здания, построенного в 1964 году, и покупку оборудования и мебели потратили более 53 млн рублей. В общежитии смогут проживать около 200 студентов института экономики и права КГУ, сообщается на сайте вуза. «Университет проходит период реновации — ремонтируются и корпуса, и общежития, на это направляются колоссальные средства. Сейчас в КГУ создается ИТ-институт», — прокомментировала работу заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. В обновленном общежитии есть комната для маломобильных студентов, а также библиотека, спортзал, компьютерный класс. При ремонте здания на входе установили биометрическую систему контроля доступа, то есть идентификация проводится по лицу и занимает секунду. В вузе говорят, что это полностью исключает подделку пропуска или его передачу посторонним. Всего у КГУ четыре студенческих общежития, три из которых уже отремонтированы. Сейчас вуз готовится к ремонту оставшегося.