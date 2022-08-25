У КГУ всего 4 студенческих общежития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после капремонта открыли общежитие Курганского государственного университета (ул. Томина, 100). На обновление пятиэтажного здания, построенного в 1964 году, и покупку оборудования и мебели потратили более 53 млн рублей. В общежитии смогут проживать около 200 студентов института экономики и права КГУ, сообщается на сайте вуза.

«Университет проходит период реновации — ремонтируются и корпуса, и общежития, на это направляются колоссальные средства. Сейчас в КГУ создается ИТ-институт», — прокомментировала работу заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

В обновленном общежитии есть комната для маломобильных студентов, а также библиотека, спортзал, компьютерный класс. При ремонте здания на входе установили биометрическую систему контроля доступа, то есть идентификация проводится по лицу и занимает секунду. В вузе говорят, что это полностью исключает подделку пропуска или его передачу посторонним. Всего у КГУ четыре студенческих общежития, три из которых уже отремонтированы. Сейчас вуз готовится к ремонту оставшегося.

В общежитии будут жить экономисты Курганский государственный университет

В общежитии есть библиотека, спортзал и компьютерный класс Курганский государственный университет