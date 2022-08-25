В Госдуме допустили перевод школ на дистант из-за коронавируса

26 августа 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Школы в РФ переведут на дистанционное обучение в случае роста заболеваемости COVID, заявил Федот Тумусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за быстрых темпов роста заболеваемости коронавирусом в России региональным властям возможно придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения. Об этом заявил депутат Государственной думы России Федот Тумусов. «Коронавирус растет очень быстрыми темпами. <…> Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — заявил Федот Тумусов в интервью радио Sputnik. Парламентарий подчеркнул, что переход на дистанционное обучение в школах станет лишь первым шагом в борьбе с заболеваемостью. «Если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче», — резюмировал Федотов. Ранее биолог Константин Северинов перечислил последствия совпадения волн коронавируса и гриппа осенью. Вирусолог Александр Гинцбург предрек появление тяжелых мутаций коронавируса в ближайшее время.

Из-за быстрых темпов роста заболеваемости коронавирусом в России региональным властям возможно придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения. Об этом заявил депутат Государственной думы России Федот Тумусов. «Коронавирус растет очень быстрыми темпами. <…> Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — заявил Федот Тумусов в интервью радио Sputnik. Парламентарий подчеркнул, что переход на дистанционное обучение в школах станет лишь первым шагом в борьбе с заболеваемостью. «Если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче», — резюмировал Федотов. Ранее биолог Константин Северинов перечислил последствия совпадения волн коронавируса и гриппа осенью. Вирусолог Александр Гинцбург предрек появление тяжелых мутаций коронавируса в ближайшее время.