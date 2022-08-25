25 августа 2022

В Госдуме допустили перевод школ на дистант из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, сотовый телефон, учебники, пк, домашнее обучение, видеоконференция, мобильный телефон, удаленка, дистанционное обучение, zoom, дистант, зум, урокионлайн
Школы в РФ переведут на дистанционное обучение в случае роста заболеваемости COVID, заявил Федот Тумусов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за быстрых темпов роста заболеваемости коронавирусом в России региональным властям возможно придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения. Об этом заявил депутат Государственной думы России Федот Тумусов.

«Коронавирус растет очень быстрыми темпами. <…> Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — заявил Федот Тумусов в интервью радио Sputnik.

Парламентарий подчеркнул, что переход на дистанционное обучение в школах станет лишь первым шагом в борьбе с заболеваемостью. «Если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче», — резюмировал Федотов.

Ранее биолог Константин Северинов перечислил последствия совпадения волн коронавируса и гриппа осенью. Вирусолог Александр Гинцбург предрек появление тяжелых мутаций коронавируса в ближайшее время.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Из-за быстрых темпов роста заболеваемости коронавирусом в России региональным властям возможно придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения. Об этом заявил депутат Государственной думы России Федот Тумусов. «Коронавирус растет очень быстрыми темпами. <…> Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — заявил Федот Тумусов в интервью радио Sputnik. Парламентарий подчеркнул, что переход на дистанционное обучение в школах станет лишь первым шагом в борьбе с заболеваемостью. «Если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче», — резюмировал Федотов. Ранее биолог Константин Северинов перечислил последствия совпадения волн коронавируса и гриппа осенью. Вирусолог Александр Гинцбург предрек появление тяжелых мутаций коронавируса в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...