20 августа 2022

Гинцбург предрек появление тяжелых мутаций коронавируса

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Потенциал коронавируса не ограничивается точечными мутациями, считает Александр Гинцбург Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ближайшее время в мире могут появиться тяжелые мутации COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«„Дельтакрон“ демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Ранее в России обнаружили новую мутацию коронавируса «Кентавр». Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU сообщил, что причина частых мутацию «омикрон»-штамма в его большой заразности.

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В ближайшее время в мире могут появиться тяжелые мутации COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «„Дельтакрон“ демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС. Ранее в России обнаружили новую мутацию коронавируса «Кентавр». Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU сообщил, что причина частых мутацию «омикрон»-штамма в его большой заразности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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