Гинцбург предрек появление тяжелых мутаций коронавируса

21 августа 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Потенциал коронавируса не ограничивается точечными мутациями, считает Александр Гинцбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ближайшее время в мире могут появиться тяжелые мутации COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «„Дельтакрон“ демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС. Ранее в России обнаружили новую мутацию коронавируса «Кентавр». Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU сообщил, что причина частых мутацию «омикрон»-штамма в его большой заразности.

В ближайшее время в мире могут появиться тяжелые мутации COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «„Дельтакрон“ демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС. Ранее в России обнаружили новую мутацию коронавируса «Кентавр». Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU сообщил, что причина частых мутацию «омикрон»-штамма в его большой заразности.