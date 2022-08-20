Гинцбург предрек появление тяжелых мутаций коронавируса

В ближайшее время в мире могут появиться тяжелые мутации COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«„Дельтакрон“ демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.
Ранее в России обнаружили новую мутацию коронавируса «Кентавр». Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU сообщил, что причина частых мутацию «омикрон»-штамма в его большой заразности.
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В ближайшее время в мире могут появиться тяжелые мутации COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «„Дельтакрон“ демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС. Ранее в России обнаружили новую мутацию коронавируса «Кентавр». Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU сообщил, что причина частых мутацию «омикрон»-штамма в его большой заразности.