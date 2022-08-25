25 августа 2022

Ройзман удалил из соцсетей пост, которым нарушил запрет суда

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Мера пресечения по Евгению Ройзману. Екатеринбург
Из соцсетей политика пропал пост о его возвращении домой после суда Фото:

В telegram-канале Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации армии РФ, пропал пост о том, что экс-мэр Екатеринбурга вернулся домой и благодарит всех за поддержку. Это заметил корреспондент URA.RU.

«Евгений дома. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Все обязательно будет хорошо», — такой пост был опубликован в официальном telegram-канале Ройзмана вечером 25 августа. Но спустя несколько часов пост пропал. Последние записи в канале политика — это репосты новостей по его делу, а также новости с суда, где ему избирали меру пресечения.

Накануне суд запретил бывшему мэру пользоваться гаджетами и соцсетями, а также общаться свидетелями по уголовному делу. На Ройзмана надели электронный браслет, отслеживающий его местоположение. 24 августа его задержали по подозрению в дискредитации вооруженных войск РФ.

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В telegram-канале Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации армии РФ, пропал пост о том, что экс-мэр Екатеринбурга вернулся домой и благодарит всех за поддержку. Это заметил корреспондент URA.RU. «Евгений дома. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Все обязательно будет хорошо», — такой пост был опубликован в официальном telegram-канале Ройзмана вечером 25 августа. Но спустя несколько часов пост пропал. Последние записи в канале политика — это репосты новостей по его делу, а также новости с суда, где ему избирали меру пресечения. Накануне суд запретил бывшему мэру пользоваться гаджетами и соцсетями, а также общаться свидетелями по уголовному делу. На Ройзмана надели электронный браслет, отслеживающий его местоположение. 24 августа его задержали по подозрению в дискредитации вооруженных войск РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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