Ройзман удалил из соцсетей пост, которым нарушил запрет суда

Из соцсетей политика пропал пост о его возвращении домой после суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В telegram-канале Евгения Ройзмана, подозреваемого в дискредитации армии РФ, пропал пост о том, что экс-мэр Екатеринбурга вернулся домой и благодарит всех за поддержку. Это заметил корреспондент URA.RU.

«Евгений дома. Спасибо вам всем огромное за поддержку. Все обязательно будет хорошо», — такой пост был опубликован в официальном telegram-канале Ройзмана вечером 25 августа. Но спустя несколько часов пост пропал. Последние записи в канале политика — это репосты новостей по его делу, а также новости с суда, где ему избирали меру пресечения.

Накануне суд запретил бывшему мэру пользоваться гаджетами и соцсетями, а также общаться свидетелями по уголовному делу. На Ройзмана надели электронный браслет, отслеживающий его местоположение. 24 августа его задержали по подозрению в дискредитации вооруженных войск РФ.