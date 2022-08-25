Власти Венесуэлы анонсировали запуск прямых рейсов из России

26 августа 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

С 1 октября стартуют прямые рейсы из России в Венесуэлу, сообщил Али Падрон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Между Россией и венесуэльским островом Маргарита 1 октября будет запущено прямое авиасообщение. Об этом заявил министр туризма и внешней торговли республики Али Падрон в эфире телеканала VTV. «1 октября начинается прямое туристического авиасообщение между Москвой и Порламаром (город на юго-востоке острова Маргарита — прим. URA.RU)», — передает слова Али Падрона ТАСС. Министр также добавил, что в неделю из РФ в Венесуэлу будет осуществляться пять перелетов, каждый из которых будет перевозить 440 туристов. Ранее сообщалось, что российские туроператоры собираются создать прямые пакетные туры на Карибы и в Юго-Восточную Азию из регионов России. В пресс-службе Ростуризма сообщили о старте нового этапа туристического кешбека. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предрек тяжелое время для Европы без российских туристов, передает телеканал 360.

Между Россией и венесуэльским островом Маргарита 1 октября будет запущено прямое авиасообщение. Об этом заявил министр туризма и внешней торговли республики Али Падрон в эфире телеканала VTV. «1 октября начинается прямое туристического авиасообщение между Москвой и Порламаром (город на юго-востоке острова Маргарита — прим. URA.RU)», — передает слова Али Падрона ТАСС. Министр также добавил, что в неделю из РФ в Венесуэлу будет осуществляться пять перелетов, каждый из которых будет перевозить 440 туристов. Ранее сообщалось, что российские туроператоры собираются создать прямые пакетные туры на Карибы и в Юго-Восточную Азию из регионов России. В пресс-службе Ростуризма сообщили о старте нового этапа туристического кешбека. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предрек тяжелое время для Европы без российских туристов, передает телеканал 360.