Власти Венесуэлы анонсировали запуск прямых рейсов из России

Между Россией и венесуэльским островом Маргарита 1 октября будет запущено прямое авиасообщение. Об этом заявил министр туризма и внешней торговли республики Али Падрон в эфире телеканала VTV.
«1 октября начинается прямое туристического авиасообщение между Москвой и Порламаром (город на юго-востоке острова Маргарита — прим. URA.RU)», — передает слова Али Падрона ТАСС. Министр также добавил, что в неделю из РФ в Венесуэлу будет осуществляться пять перелетов, каждый из которых будет перевозить 440 туристов.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры собираются создать прямые пакетные туры на Карибы и в Юго-Восточную Азию из регионов России. В пресс-службе Ростуризма сообщили о старте нового этапа туристического кешбека. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предрек тяжелое время для Европы без российских туристов, передает телеканал 360.
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