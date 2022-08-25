25 августа 2022

Власти Венесуэлы анонсировали запуск прямых рейсов из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
С 1 октября стартуют прямые рейсы из России в Венесуэлу, сообщил Али Падрон Фото:

Между Россией и венесуэльским островом Маргарита 1 октября будет запущено прямое авиасообщение. Об этом заявил министр туризма и внешней торговли республики Али Падрон в эфире телеканала VTV.

«1 октября начинается прямое туристического авиасообщение между Москвой и Порламаром (город на юго-востоке острова Маргарита — прим. URA.RU)», — передает слова Али Падрона ТАСС. Министр также добавил, что в неделю из РФ в Венесуэлу будет осуществляться пять перелетов, каждый из которых будет перевозить 440 туристов.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры собираются создать прямые пакетные туры на Карибы и в Юго-Восточную Азию из регионов России. В пресс-службе Ростуризма сообщили о старте нового этапа туристического кешбека. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предрек тяжелое время для Европы без российских туристов, передает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Между Россией и венесуэльским островом Маргарита 1 октября будет запущено прямое авиасообщение. Об этом заявил министр туризма и внешней торговли республики Али Падрон в эфире телеканала VTV. «1 октября начинается прямое туристического авиасообщение между Москвой и Порламаром (город на юго-востоке острова Маргарита — прим. URA.RU)», — передает слова Али Падрона ТАСС. Министр также добавил, что в неделю из РФ в Венесуэлу будет осуществляться пять перелетов, каждый из которых будет перевозить 440 туристов. Ранее сообщалось, что российские туроператоры собираются создать прямые пакетные туры на Карибы и в Юго-Восточную Азию из регионов России. В пресс-службе Ростуризма сообщили о старте нового этапа туристического кешбека. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предрек тяжелое время для Европы без российских туристов, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...