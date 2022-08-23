Туроператоры готовят рейсы из регионов РФ на Карибы и в Азию

В ряду городов РФ появятся пакетные туры на Карибы или в Азию, сообщил Алексан Мкртчян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские туроператоры работают над вопросом создания пакетных туров на Карибы и в Юго-Восточную Азию через Турцию. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Сейчас добраться до Доминиканы и стран Юго-Восточной Азии почти невозможно. Да, полеты в Таиланд анонсировали „Аэрофлот“ и Etihad», — заявил Алексан Мкртчян «Известиям». Он уверен, что жители российских регионов ждут появления рейсов из своих городов, так как полет за границу через Москву не совсем привлекателен и целесообразен для туристов.

«Поэтому сейчас обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона», — рассказал вице-президент АТА.

Также эксперт отметил, что пакетные предложения лишат российских туристов множества рисков, таких как арест самолетов или поиск гостиницы при задержке рейса. Про прямые перелеты российских авиакомпаний в Азию и на Карибы пока речи не идет, уточнил Мкртчян.

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