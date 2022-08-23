Туроператоры готовят рейсы из регионов РФ на Карибы и в Азию

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Аэропорт Шереметьево, терминал
В ряду городов РФ появятся пакетные туры на Карибы или в Азию, сообщил Алексан Мкртчян Фото:

Российские туроператоры работают над вопросом создания пакетных туров на Карибы и в Юго-Восточную Азию через Турцию. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«Сейчас добраться до Доминиканы и стран Юго-Восточной Азии почти невозможно. Да, полеты в Таиланд анонсировали „Аэрофлот“ и Etihad», — заявил Алексан Мкртчян «Известиям». Он уверен, что жители российских регионов ждут появления рейсов из своих городов, так как полет за границу через Москву не совсем привлекателен и целесообразен для туристов.

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«Поэтому сейчас обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона», — рассказал вице-президент АТА.

Также эксперт отметил, что пакетные предложения лишат российских туристов множества рисков, таких как арест самолетов или поиск гостиницы при задержке рейса. Про прямые перелеты российских авиакомпаний в Азию и на Карибы пока речи не идет, уточнил Мкртчян.

Ранее Россия вышла из Всемирной туристской организации. В Кремле заверяли, что исключение из UNWTO не повлияет на туристическую отрасль России. Внутренний туризм продолжит свое развитие, внешнее направление также открыто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Россия перестала быть членом Совета Европы. В Кубе заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств.

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Российские туроператоры работают над вопросом создания пакетных туров на Карибы и в Юго-Восточную Азию через Турцию. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян. «Сейчас добраться до Доминиканы и стран Юго-Восточной Азии почти невозможно. Да, полеты в Таиланд анонсировали „Аэрофлот“ и Etihad», — заявил Алексан Мкртчян «Известиям». Он уверен, что жители российских регионов ждут появления рейсов из своих городов, так как полет за границу через Москву не совсем привлекателен и целесообразен для туристов. «Поэтому сейчас обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона», — рассказал вице-президент АТА. Также эксперт отметил, что пакетные предложения лишат российских туристов множества рисков, таких как арест самолетов или поиск гостиницы при задержке рейса. Про прямые перелеты российских авиакомпаний в Азию и на Карибы пока речи не идет, уточнил Мкртчян. Ранее Россия вышла из Всемирной туристской организации. В Кремле заверяли, что исключение из UNWTO не повлияет на туристическую отрасль России. Внутренний туризм продолжит свое развитие, внешнее направление также открыто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Россия перестала быть членом Совета Европы. В Кубе заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Россией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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