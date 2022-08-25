25 августа 2022

В Кургане продают детский сад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, детская мебель, группа в детском саду
Стоимость детского сада 4,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

В центре Кургана выставили на продажу частный детский сад. Действующий бизнес оценивают в 4,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Циан».

«Продается действующий частный детский сад по улице Станционная, 28 в Кургане. Площадь помещения составляет 112 квадратных метров. Стоимость готового бизнеса: 4 500 000 рублей», — говорится в объявлении. Детский сад находится на первом этаже пятиэтажного дома. По словам владельца, помещение можно передать под свои нужды.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово Курганской области продают землю с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Стоимость земельного участка составляет около пяти миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане продают две гостиницы за 44,5 миллиона и старый троллейбус за 450 тысяч рублей.

В Кургане продается частный детский сад за 4,5 млн рублей
Площадь детского сада составляет 112 квадратных метров

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В центре Кургана выставили на продажу частный детский сад. Действующий бизнес оценивают в 4,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Циан». «Продается действующий частный детский сад по улице Станционная, 28 в Кургане. Площадь помещения составляет 112 квадратных метров. Стоимость готового бизнеса: 4 500 000 рублей», — говорится в объявлении. Детский сад находится на первом этаже пятиэтажного дома. По словам владельца, помещение можно передать под свои нужды. Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово Курганской области продают землю с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Стоимость земельного участка составляет около пяти миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане продают две гостиницы за 44,5 миллиона и старый троллейбус за 450 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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