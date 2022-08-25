Стоимость детского сада 4,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана выставили на продажу частный детский сад. Действующий бизнес оценивают в 4,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Циан».

«Продается действующий частный детский сад по улице Станционная, 28 в Кургане. Площадь помещения составляет 112 квадратных метров. Стоимость готового бизнеса: 4 500 000 рублей», — говорится в объявлении. Детский сад находится на первом этаже пятиэтажного дома. По словам владельца, помещение можно передать под свои нужды.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кетово Курганской области продают землю с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Стоимость земельного участка составляет около пяти миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане продают две гостиницы за 44,5 миллиона и старый троллейбус за 450 тысяч рублей.

В Кургане продается частный детский сад за 4,5 млн рублей Скрин с сайта «Циан»