Лиз Трасс потеряла позиции после заявления про ядерное оружие

26 августа 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс не станет новым премьер-министром Великобритании, считает Светов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один из главных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс начала сдавать позиции после своего дискредитирующего заявление про ядерное оружие. Об этом заявил политолог Юрий Светов. «Но вот после ее заявления о готовности применить ядерное оружие, вроде бы в Великобритании некая оторопь наступила и, возможно, это сыграет свою роль, что она не победит. Я бы сейчас назвал 51% за то, что победит Риши Сунак, а 49% за Лиз Трасс» — сказал Светов, передает Пятый канал. Однако политолог Андрей Суздальцев считает Трасс однозначной фавориткой. По его мнению, ее акцент на внешнюю политику подкупает, так как страна «входит в тяжелый структурный кризис». «Этим Трасс отвлекает от правящего класса претензии, проблемы, которые все больше и больше увлекают народ Великобритании, так что она сейчас такой „клапан“, такой „предохранитель“, чтобы система сохранилась», — заявил Суздальцев. Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон месяц назад объявил о своей отставке с поста. Нового председателя правительства объявят 5 сентября. Финалистами в борьбе за эту должность стали экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс заявила, что в Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды.

Один из главных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс начала сдавать позиции после своего дискредитирующего заявление про ядерное оружие. Об этом заявил политолог Юрий Светов. «Но вот после ее заявления о готовности применить ядерное оружие, вроде бы в Великобритании некая оторопь наступила и, возможно, это сыграет свою роль, что она не победит. Я бы сейчас назвал 51% за то, что победит Риши Сунак, а 49% за Лиз Трасс» — сказал Светов, передает Пятый канал. Однако политолог Андрей Суздальцев считает Трасс однозначной фавориткой. По его мнению, ее акцент на внешнюю политику подкупает, так как страна «входит в тяжелый структурный кризис». «Этим Трасс отвлекает от правящего класса претензии, проблемы, которые все больше и больше увлекают народ Великобритании, так что она сейчас такой „клапан“, такой „предохранитель“, чтобы система сохранилась», — заявил Суздальцев. Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон месяц назад объявил о своей отставке с поста. Нового председателя правительства объявят 5 сентября. Финалистами в борьбе за эту должность стали экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс заявила, что в Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды.