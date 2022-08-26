Лиз Трасс потеряла позиции после заявления про ядерное оружие

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Лиз Трасс не станет новым премьер-министром Великобритании, считает Светов Фото:

Один из главных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс начала сдавать позиции после своего дискредитирующего заявление про ядерное оружие. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«Но вот после ее заявления о готовности применить ядерное оружие, вроде бы в Великобритании некая оторопь наступила и, возможно, это сыграет свою роль, что она не победит. Я бы сейчас назвал 51% за то, что победит Риши Сунак, а 49% за Лиз Трасс» — сказал Светов, передает Пятый канал.

Однако политолог Андрей Суздальцев считает Трасс однозначной фавориткой. По его мнению, ее акцент на внешнюю политику подкупает, так как страна «входит в тяжелый структурный кризис». «Этим Трасс отвлекает от правящего класса претензии, проблемы, которые все больше и больше увлекают народ Великобритании, так что она сейчас такой „клапан“, такой „предохранитель“, чтобы система сохранилась», — заявил Суздальцев.

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон месяц назад объявил о своей отставке с поста. Нового председателя правительства объявят 5 сентября. Финалистами в борьбе за эту должность стали экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс заявила, что в Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды.

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Один из главных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс начала сдавать позиции после своего дискредитирующего заявление про ядерное оружие. Об этом заявил политолог Юрий Светов. «Но вот после ее заявления о готовности применить ядерное оружие, вроде бы в Великобритании некая оторопь наступила и, возможно, это сыграет свою роль, что она не победит. Я бы сейчас назвал 51% за то, что победит Риши Сунак, а 49% за Лиз Трасс» — сказал Светов, передает Пятый канал. Однако политолог Андрей Суздальцев считает Трасс однозначной фавориткой. По его мнению, ее акцент на внешнюю политику подкупает, так как страна «входит в тяжелый структурный кризис». «Этим Трасс отвлекает от правящего класса претензии, проблемы, которые все больше и больше увлекают народ Великобритании, так что она сейчас такой „клапан“, такой „предохранитель“, чтобы система сохранилась», — заявил Суздальцев. Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон месяц назад объявил о своей отставке с поста. Нового председателя правительства объявят 5 сентября. Финалистами в борьбе за эту должность стали экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс заявила, что в Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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