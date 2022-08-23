В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие

24 августа 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие Фото: depositphotos.com В Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды. Об этом предупредила главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сообщила она, пишет ТАСС. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. По его словам, Москва может это сделать только в порядке ответа на нападение.

В Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды. Об этом предупредила главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сообщила она, пишет ТАСС. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. По его словам, Москва может это сделать только в порядке ответа на нападение.