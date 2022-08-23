23 августа 2022

В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, взрыв, ядерный удар
В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие Фото:

В Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды. Об этом предупредила главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сообщила она, пишет ТАСС.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. По его словам, Москва может это сделать только в порядке ответа на нападение.

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В Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды. Об этом предупредила главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сообщила она, пишет ТАСС. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. По его словам, Москва может это сделать только в порядке ответа на нападение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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