В Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие
В Великобритании готовы применить ядерное оружие в случае крайней нужды. Об этом предупредила главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс.
«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сообщила она, пишет ТАСС.
В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. По его словам, Москва может это сделать только в порядке ответа на нападение.
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