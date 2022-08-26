Лететь в Новый Уренгой из Кургана в три раза дороже, чем в Сургут

26 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Новые рейсы запустят в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость билетов на сентябрьские рейсы из Кургана в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) начинается от 7472 рублей, при этом в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) в том же месяце можно улететь за 2174 рубля. Данная информация была размещена 26 августа на сайте авиакомпании Utair, отвечающей за рейсы. «Курган — Новый Уренгой. Среда, 21 сентября; среда, 28 сентября — 7472 рубля [тариф без багажа]. Оптимум [с багажом до 20 кг] — 7572 рубля», — указано на сайте. Билеты на сентябрьские рейсы из Кургана в Сургут на момент написания новости стоили от 2174 до 4674 рублей. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. О запуске новых рейсов стало известно в августе. Они будут выполняться раз в неделю в каждую сторону. Самолеты на этом маршруте будут рассчитаны на 159 человек.

Стоимость билетов на сентябрьские рейсы из Кургана в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) начинается от 7472 рублей, при этом в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) в том же месяце можно улететь за 2174 рубля. Данная информация была размещена 26 августа на сайте авиакомпании Utair, отвечающей за рейсы. «Курган — Новый Уренгой. Среда, 21 сентября; среда, 28 сентября — 7472 рубля [тариф без багажа]. Оптимум [с багажом до 20 кг] — 7572 рубля», — указано на сайте. Билеты на сентябрьские рейсы из Кургана в Сургут на момент написания новости стоили от 2174 до 4674 рублей. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу авиакомпании. На момент написания новости, ответ не был получен. О запуске новых рейсов стало известно в августе. Они будут выполняться раз в неделю в каждую сторону. Самолеты на этом маршруте будут рассчитаны на 159 человек.