В Херсонской области задержали шпиона ВСУ

23 июля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Шпион ВСУ узнавал о перемещения вооруженных сил РФ через систему видеонаблюдения и передавал данные Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области задержали шпиона ВСУ, который передавал данные о перемещения вооруженных сил России. Об этом сообщает источник в российских спецслужбах. «Обеспечивавший передачу данных житель Херсона задержан», — приводит его слова ТАСС. Собеседник агентства пояснил, что житель Херсона передавал данные о перемещения ВС России Украине, которые получал от системы видеонаблюдения «Безопасный город». В настоящее время, задержанный дает показания. Сообщается, что ему давали и другое задание — отслеживать перемещение высокопоставленных сотрудников администрации города и передавать информацию ВСУ для последующей ликвидации сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в ЛНР сообщили о шпионе из ОБСЕ, работавшем на Запад. Сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. 25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины, Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Херсонской области задержали шпиона ВСУ, который передавал данные о перемещения вооруженных сил России. Об этом сообщает источник в российских спецслужбах. «Обеспечивавший передачу данных житель Херсона задержан», — приводит его слова ТАСС. Собеседник агентства пояснил, что житель Херсона передавал данные о перемещения ВС России Украине, которые получал от системы видеонаблюдения «Безопасный город». В настоящее время, задержанный дает показания. Сообщается, что ему давали и другое задание — отслеживать перемещение высокопоставленных сотрудников администрации города и передавать информацию ВСУ для последующей ликвидации сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в ЛНР сообщили о шпионе из ОБСЕ, работавшем на Запад. Сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. 25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины,