В Херсонской области задержали шпиона ВСУ

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Шпион ВСУ узнавал о перемещения вооруженных сил РФ через систему видеонаблюдения и передавал данные Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области задержали шпиона ВСУ, который передавал данные о перемещения вооруженных сил России. Об этом сообщает источник в российских спецслужбах.

«Обеспечивавший передачу данных житель Херсона задержан», — приводит его слова ТАСС. Собеседник агентства пояснил, что житель Херсона передавал данные о перемещения ВС России Украине, которые получал от системы видеонаблюдения «Безопасный город». В настоящее время, задержанный дает показания. Сообщается, что ему давали и другое задание — отслеживать перемещение высокопоставленных сотрудников администрации города и передавать информацию ВСУ для последующей ликвидации сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЛНР сообщили о шпионе из ОБСЕ, работавшем на Запад. Сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. 25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины,

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В Херсонской области задержали шпиона ВСУ, который передавал данные о перемещения вооруженных сил России. Об этом сообщает источник в российских спецслужбах. «Обеспечивавший передачу данных житель Херсона задержан», — приводит его слова ТАСС. Собеседник агентства пояснил, что житель Херсона передавал данные о перемещения ВС России Украине, которые получал от системы видеонаблюдения «Безопасный город». В настоящее время, задержанный дает показания. Сообщается, что ему давали и другое задание — отслеживать перемещение высокопоставленных сотрудников администрации города и передавать информацию ВСУ для последующей ликвидации сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в ЛНР сообщили о шпионе из ОБСЕ, работавшем на Запад. Сотрудник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам. 25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины,
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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