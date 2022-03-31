ФСБ задержала крымчанина по подозрению в шпионаже для Украины

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ сообщила о поимке возможного шпиона в Крыму Фото:

ФСБ задержала жителя Крыма, заподозрив его в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«В Крыму задержан россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Задержанный пытался выехать на территорию Украины.

ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты.

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ФСБ задержала жителя Крыма, заподозрив его в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. «В Крыму задержан россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Задержанный пытался выехать на территорию Украины. ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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