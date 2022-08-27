Больше тысячи жителей Тюменской области заболели COVID за сутки

В Тюменской области за сутки заразились коронавирусом 1101 человек. Такие данные появились на сайте Стопкоронавирус.рф.
«В Тюменской области по состоянию на 28 августа выявлено 1101 случаев заражения Covid-19», — сообщается на сайте. Там отмечено, что выздоровело 377 человек, при этом за сутки смертей не зафиксировано.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области месяцем ранее было установлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Позже тюменских медиков стали готовить к новой волне COVID, которая, по прогнозам экспертов, может накрыть РФ осенью. Помимо этого, возле крупных тюменских ТРЦ после продолжительного перерыва появились вакциномобили.
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В Тюменской области за сутки заразились коронавирусом 1101 человек. Такие данные появились на сайте Стопкоронавирус.рф. «В Тюменской области по состоянию на 28 августа выявлено 1101 случаев заражения Covid-19», — сообщается на сайте. Там отмечено, что выздоровело 377 человек, при этом за сутки смертей не зафиксировано. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области месяцем ранее было установлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Позже тюменских медиков стали готовить к новой волне COVID, которая, по прогнозам экспертов, может накрыть РФ осенью. Помимо этого, возле крупных тюменских ТРЦ после продолжительного перерыва появились вакциномобили.