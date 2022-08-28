Зюганов предложил печатать символы СССР на деньгах

Символы СССР являются лучшими в истории России, считает Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия должна вернуть на государственные знаки, в том числе денежный купюры, символы СССР, таким образом РФ может ответить на недружественные действия стран Прибалтики. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Символы СССР — это лучшее, что было в нашей истории. Они должны украшать и Красную площадь, они должны быть и на государственных знаках, в том числе и денежных. Надо уважать свою историю. К чему эти прибалтийские лилипуты, у которых нет ничего за душой — ни истории, ни культуры, ни традиций, они ту промышленность, которую советская страна создала, всю угробили. Сейчас торгуются, сносят памятники, унижают дедов и отцов-победителей. Сегодня они там отмечают юбилей этот „ССовской“ шайки, по которой давно скучает самая грозная тюрьма и суровые приговоры человечества. Лучшие символы должны быть и на эмблемах государства, и на государственных знаках», — сказал Зюганов.

Ранее страны Прибалтики начали массового запрещать советскую символику. Так, власти Эстонии запретили демонстрацию георгиевских ленточек и флага СССР. Страны Прибалтики также демонтируют памятники советским воинам-освободителям.