Зюганов предложил печатать символы СССР на деньгах

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Символы СССР являются лучшими в истории России, считает Геннадий Зюганов Фото:

Россия должна вернуть на государственные знаки, в том числе денежный купюры, символы СССР, таким образом РФ может ответить на недружественные действия стран Прибалтики. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Символы СССР — это лучшее, что было в нашей истории. Они должны украшать и Красную площадь, они должны быть и на государственных знаках, в том числе и денежных. Надо уважать свою историю. К чему эти прибалтийские лилипуты, у которых нет ничего за душой — ни истории, ни культуры, ни традиций, они ту промышленность, которую советская страна создала, всю угробили. Сейчас торгуются, сносят памятники, унижают дедов и отцов-победителей. Сегодня они там отмечают юбилей этот „ССовской“ шайки, по которой давно скучает самая грозная тюрьма и суровые приговоры человечества. Лучшие символы должны быть и на эмблемах государства, и на государственных знаках», — сказал Зюганов.

Ранее страны Прибалтики начали массового запрещать советскую символику. Так, власти Эстонии запретили демонстрацию георгиевских ленточек и флага СССР. Страны Прибалтики также демонтируют памятники советским воинам-освободителям.

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Россия должна вернуть на государственные знаки, в том числе денежный купюры, символы СССР, таким образом РФ может ответить на недружественные действия стран Прибалтики. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Символы СССР — это лучшее, что было в нашей истории. Они должны украшать и Красную площадь, они должны быть и на государственных знаках, в том числе и денежных. Надо уважать свою историю. К чему эти прибалтийские лилипуты, у которых нет ничего за душой — ни истории, ни культуры, ни традиций, они ту промышленность, которую советская страна создала, всю угробили. Сейчас торгуются, сносят памятники, унижают дедов и отцов-победителей. Сегодня они там отмечают юбилей этот „ССовской“ шайки, по которой давно скучает самая грозная тюрьма и суровые приговоры человечества. Лучшие символы должны быть и на эмблемах государства, и на государственных знаках», — сказал Зюганов. Ранее страны Прибалтики начали массового запрещать советскую символику. Так, власти Эстонии запретили демонстрацию георгиевских ленточек и флага СССР. Страны Прибалтики также демонтируют памятники советским воинам-освободителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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