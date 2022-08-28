Медведев пообещал европейцам газ по 5 тысяч евро

28 августа 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев объявил о скачке цен на энергоресурс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев обратился к главам Европейского Союза и предрек гражданам ЕС скорый скачок цен на газ. По его словам, за тысячу кубометров им придется платить около пяти тысяч евро. «Главам государств и правительств стран Европейского Союза. В связи с повышением цены на газ до 3 500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 000 евро до конца 2022 года», — написал он в своем telegram-канале. Ранее он заявлял, что Россия готова поставлять Европе газ. Однако если ЕС начнет «выкручивать руки», то столкнется с дефицитом этого энергоресурса. В странах Запада начался сильнейший газовый кризис из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Цена энергоресурсов резко выросла, соответственно, поднялись цены в квитанциях за коммунальные услуги. При этом Россия смогла адаптироваться к условиям ужесточения санкций: она восстановила прежние показатели по добыче и продаже энергоресурсов с перспективой на выход в мировые лидеры, дополняют « Невские новости ».

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев обратился к главам Европейского Союза и предрек гражданам ЕС скорый скачок цен на газ. По его словам, за тысячу кубометров им придется платить около пяти тысяч евро. «Главам государств и правительств стран Европейского Союза. В связи с повышением цены на газ до 3 500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 000 евро до конца 2022 года», — написал он в своем telegram-канале. Ранее он заявлял, что Россия готова поставлять Европе газ. Однако если ЕС начнет «выкручивать руки», то столкнется с дефицитом этого энергоресурса. В странах Запада начался сильнейший газовый кризис из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Цена энергоресурсов резко выросла, соответственно, поднялись цены в квитанциях за коммунальные услуги. При этом Россия смогла адаптироваться к условиям ужесточения санкций: она восстановила прежние показатели по добыче и продаже энергоресурсов с перспективой на выход в мировые лидеры, дополняют «Невские новости».