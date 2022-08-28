Медведев пообещал европейцам газ по 5 тысяч евро

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев объявил о скачке цен на энергоресурс Фото:
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Газовый кризис в Европе

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев обратился к главам Европейского Союза и предрек гражданам ЕС скорый скачок цен на газ. По его словам, за тысячу кубометров им придется платить около пяти тысяч евро.

«Главам государств и правительств стран Европейского Союза. В связи с повышением цены на газ до 3 500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 000 евро до конца 2022 года», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее он заявлял, что Россия готова поставлять Европе газ. Однако если ЕС начнет «выкручивать руки», то столкнется с дефицитом этого энергоресурса.

В странах Запада начался сильнейший газовый кризис из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Цена энергоресурсов резко выросла, соответственно, поднялись цены в квитанциях за коммунальные услуги. При этом Россия смогла адаптироваться к условиям ужесточения санкций: она восстановила прежние показатели по добыче и продаже энергоресурсов с перспективой на выход в мировые лидеры, дополняют «Невские новости».

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев обратился к главам Европейского Союза и предрек гражданам ЕС скорый скачок цен на газ. По его словам, за тысячу кубометров им придется платить около пяти тысяч евро. «Главам государств и правительств стран Европейского Союза. В связи с повышением цены на газ до 3 500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 000 евро до конца 2022 года», — написал он в своем telegram-канале. Ранее он заявлял, что Россия готова поставлять Европе газ. Однако если ЕС начнет «выкручивать руки», то столкнется с дефицитом этого энергоресурса. В странах Запада начался сильнейший газовый кризис из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Цена энергоресурсов резко выросла, соответственно, поднялись цены в квитанциях за коммунальные услуги. При этом Россия смогла адаптироваться к условиям ужесточения санкций: она восстановила прежние показатели по добыче и продаже энергоресурсов с перспективой на выход в мировые лидеры, дополняют «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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