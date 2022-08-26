Медведев раскрыл ультиматум России, поставленный Европе по газу

26 августа 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

РФ никогда не отказывалась поставлять газ в Европу, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия готова поставлять Европе газ, однако если страны Евросоюза начнут «выкручивать руки», то они столкнутся с дефицитом голубого топлива. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы готовы поставлять газ в тех объемах, которые законтрактованы. Но, безусловно, это будет зависеть от позиции западных стран, от позиции европейских стран. Если нам будут выкручивать руки, если будут запрещать платежи или если будут отказываться от поставки отремонтированных турбин или от запуска „Северного потока — 2“, такого рода поставок, наверное, не будет в тех объемах, в которых западные страны на это рассчитывают», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Также он подчеркнул, что сейчас Европа «встала в фарватер» американской политики, что вызвало определенные перемены в отношениях с Россией. «Мы же не отказывались поставлять газ в Европу никогда. Мы построили „Северного потока — 2“, мы исполняли все обязательства, но нам сказали, что ваш газ не нужен, более того, платить мы в евро и в долларах не сможем, поскольку теперь мы прикрываем корреспондентские отношения с вашими банками», — резюмировал Медведев. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическом кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. Кроме того, навстречу Европе не пошла Норвегия, отказавшись снижать цены на поставки газа по просьбе европейских импортеров. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз собирает экстренное совещание из-за газового кризиса. В Гааге собрались просить отмены антироссийских санкций из-за поставок газа из РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия готова поставлять Европе газ, однако если страны Евросоюза начнут «выкручивать руки», то они столкнутся с дефицитом голубого топлива. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы готовы поставлять газ в тех объемах, которые законтрактованы. Но, безусловно, это будет зависеть от позиции западных стран, от позиции европейских стран. Если нам будут выкручивать руки, если будут запрещать платежи или если будут отказываться от поставки отремонтированных турбин или от запуска „Северного потока — 2“, такого рода поставок, наверное, не будет в тех объемах, в которых западные страны на это рассчитывают», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI. Также он подчеркнул, что сейчас Европа «встала в фарватер» американской политики, что вызвало определенные перемены в отношениях с Россией. «Мы же не отказывались поставлять газ в Европу никогда. Мы построили „Северного потока — 2“, мы исполняли все обязательства, но нам сказали, что ваш газ не нужен, более того, платить мы в евро и в долларах не сможем, поскольку теперь мы прикрываем корреспондентские отношения с вашими банками», — резюмировал Медведев. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическом кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. Кроме того, навстречу Европе не пошла Норвегия, отказавшись снижать цены на поставки газа по просьбе европейских импортеров. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз собирает экстренное совещание из-за газового кризиса. В Гааге собрались просить отмены антироссийских санкций из-за поставок газа из РФ.