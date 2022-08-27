Екатеринбуржцев возмутили полуголые девушки возле здания УрФУ. Видео

28 августа 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Фотосессия полуголых моделей возле УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле корпуса Уральского федерального университета по проспекту Ленина, 51, полуголые модели 27 августа устроили фотосессию. Этим остались недовольны местные жители, случайно ставшие свидетелями съемок. «Понятия не имею, что это было. По-моему, это просто стыд и срам. Прямо посреди улицы!» — приводит слова очевидицы Е1.RU. Девушки фотографировались с масками и чемоданом. Но прохожие посчитали, что одежды на них было недостаточно. К тому же горожан поразили действия модели, которая шлепала другую по ягодицам. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УрФУ, чтобы выяснить, причастен ли университет к этому. На момент публикации новости ответ не поступил. В последнее время на улицах Екатеринбурга все чаще появляются люди в откровенных образах. К примеру, 18 июля в центре Екатеринбурга тверк станцевала полуголая преподавательница. Жителей это возмутило. Вскоре она повторила свой танец, но уже возле Ельцин Центра. После этого женщину арестовали на трое суток. 6 августа на велозаезде в честь Дня строителя велосипедистка в короткой юбке эпатировала екатеринбуржцев. Свердловчане поспорили из-за ее образа. Взбудораженным жителям она ответила, что на ней была спортивная форма, которую сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад.

Возле корпуса Уральского федерального университета по проспекту Ленина, 51, полуголые модели 27 августа устроили фотосессию. Этим остались недовольны местные жители, случайно ставшие свидетелями съемок. «Понятия не имею, что это было. По-моему, это просто стыд и срам. Прямо посреди улицы!» — приводит слова очевидицы Е1.RU. Девушки фотографировались с масками и чемоданом. Но прохожие посчитали, что одежды на них было недостаточно. К тому же горожан поразили действия модели, которая шлепала другую по ягодицам. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УрФУ, чтобы выяснить, причастен ли университет к этому. На момент публикации новости ответ не поступил. В последнее время на улицах Екатеринбурга все чаще появляются люди в откровенных образах. К примеру, 18 июля в центре Екатеринбурга тверк станцевала полуголая преподавательница. Жителей это возмутило. Вскоре она повторила свой танец, но уже возле Ельцин Центра. После этого женщину арестовали на трое суток. 6 августа на велозаезде в честь Дня строителя велосипедистка в короткой юбке эпатировала екатеринбуржцев. Свердловчане поспорили из-за ее образа. Взбудораженным жителям она ответила, что на ней была спортивная форма, которую сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад.