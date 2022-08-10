Свердловчане поспорили из-за велосипедистки в короткой юбке. Скрины

11 августа 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Велосипедистка Ксения вызвала большой ажиотаж среди жителей Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчане поспорили из-за Ксении, пришедшей в короткой юбке и топе на велозаезд в центре Екатеринбурга, который состоялся 6 августа. В комментариях к новости URA.RU возникли жаркие споры насчет девушки — одни посчитали, что, придя в таком образе, она просто хвасталась, другие обсуждали фигуру девушки. Пользователи оставили к новости более 90 комментариев. «Новый свердловский тренд…показ своих филейных частей, то танцы, то велопокатушки — срамота», — написал пользователь. В ответ на это ему написали: «Каждый пытается выпендриться как может. Вот она — таким образом, раз на большее не хватает». Нашлись и защитники девушки. «Молодец и умница. А если кого-то „шокировала“, то это от небольшого ума или дикарских обычаев и привычек», — написал пользователь с никнеймом Дад. «Самое смешное, что негативно пишут только девушки. Вы просто завидуете героине. Она, в отличие от вас, следит за собой, занимается спортом, пока вы отжираете бока и пишите ерунду в комментариях», — заступился за велосипедистку Алексей. Ксения эпатировала участников велозаезда в честь Дня строителей в Екатеринбурге, придя на мероприятие в короткой юбке. В комментариях к новости свердловчане поспорили, допустимо ли заниматься спортом в такой откровенной одежде. На что Ксения ответила взбудораженным свердловчанам, что на ней была спортивная форма, которую сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад. Скрин: сайт URA.RU Скрин: сайт URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчане поспорили из-за Ксении, пришедшей в короткой юбке и топе на велозаезд в центре Екатеринбурга, который состоялся 6 августа. В комментариях к новости URA.RU возникли жаркие споры насчет девушки — одни посчитали, что, придя в таком образе, она просто хвасталась, другие обсуждали фигуру девушки. Пользователи оставили к новости более 90 комментариев. «Новый свердловский тренд…показ своих филейных частей, то танцы, то велопокатушки — срамота», — написал пользователь. В ответ на это ему написали: «Каждый пытается выпендриться как может. Вот она — таким образом, раз на большее не хватает». Нашлись и защитники девушки. «Молодец и умница. А если кого-то „шокировала“, то это от небольшого ума или дикарских обычаев и привычек», — написал пользователь с никнеймом Дад. «Самое смешное, что негативно пишут только девушки. Вы просто завидуете героине. Она, в отличие от вас, следит за собой, занимается спортом, пока вы отжираете бока и пишите ерунду в комментариях», — заступился за велосипедистку Алексей. Ксения эпатировала участников велозаезда в честь Дня строителей в Екатеринбурге, придя на мероприятие в короткой юбке. В комментариях к новости свердловчане поспорили, допустимо ли заниматься спортом в такой откровенной одежде. На что Ксения ответила взбудораженным свердловчанам, что на ней была спортивная форма, которую сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад.