10 августа 2022

Свердловчане поспорили из-за велосипедистки в короткой юбке. Скрины

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедистка Ксения вызвала большой ажиотаж среди жителей Екатеринбурга Фото:

Свердловчане поспорили из-за Ксении, пришедшей в короткой юбке и топе на велозаезд в центре Екатеринбурга, который состоялся 6 августа. В комментариях к новости URA.RU возникли жаркие споры насчет девушки — одни посчитали, что, придя в таком образе, она просто хвасталась, другие обсуждали фигуру девушки. Пользователи оставили к новости более 90 комментариев.

«Новый свердловский тренд…показ своих филейных частей, то танцы, то велопокатушки — срамота», — написал пользователь. В ответ на это ему написали: «Каждый пытается выпендриться как может. Вот она — таким образом, раз на большее не хватает».

Нашлись и защитники девушки. «Молодец и умница. А если кого-то „шокировала“, то это от небольшого ума или дикарских обычаев и привычек», — написал пользователь с никнеймом Дад. «Самое смешное, что негативно пишут только девушки. Вы просто завидуете героине. Она, в отличие от вас, следит за собой, занимается спортом, пока вы отжираете бока и пишите ерунду в комментариях», — заступился за велосипедистку Алексей.

Ксения эпатировала участников велозаезда в честь Дня строителей в Екатеринбурге, придя на мероприятие в короткой юбке. В комментариях к новости свердловчане поспорили, допустимо ли заниматься спортом в такой откровенной одежде. На что Ксения ответила взбудораженным свердловчанам, что на ней была спортивная форма, которую сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад.

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Свердловчане поспорили из-за Ксении, пришедшей в короткой юбке и топе на велозаезд в центре Екатеринбурга, который состоялся 6 августа. В комментариях к новости URA.RU возникли жаркие споры насчет девушки — одни посчитали, что, придя в таком образе, она просто хвасталась, другие обсуждали фигуру девушки. Пользователи оставили к новости более 90 комментариев. «Новый свердловский тренд…показ своих филейных частей, то танцы, то велопокатушки — срамота», — написал пользователь. В ответ на это ему написали: «Каждый пытается выпендриться как может. Вот она — таким образом, раз на большее не хватает». Нашлись и защитники девушки. «Молодец и умница. А если кого-то „шокировала“, то это от небольшого ума или дикарских обычаев и привычек», — написал пользователь с никнеймом Дад. «Самое смешное, что негативно пишут только девушки. Вы просто завидуете героине. Она, в отличие от вас, следит за собой, занимается спортом, пока вы отжираете бока и пишите ерунду в комментариях», — заступился за велосипедистку Алексей. Ксения эпатировала участников велозаезда в честь Дня строителей в Екатеринбурге, придя на мероприятие в короткой юбке. В комментариях к новости свердловчане поспорили, допустимо ли заниматься спортом в такой откровенной одежде. На что Ксения ответила взбудораженным свердловчанам, что на ней была спортивная форма, которую сшили специально к городскому конкурсу «Мисс велогород» еще несколько лет назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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