По всему миру дипломатические представительства Украины занимаются активной мобилизацией собственных граждан. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«[Диппредставители] выявляют уклоняющихся от мобилизационных мероприятий граждан через базы консульского учета. Украинские дипсотрудники обивают пороги миграционных служб, убеждают местных помогать делу Украины и помогать отслеживать бежавших от вооруженных действий граждан», — написал Риттер в своем telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется лицам с боевым опытом и военной подготовкой. В числе приоритетных специальностей — летчики, в особенности пилоты гражданской авиации, а также артиллеристы и ракетчики.
Для большей эффективности украинским диппредставительствам поручили отказывать собственным гражданам в любых услугах в консульских учреждения и разрешили угрожать уголовным преследованием за уклонение от мобилизации. «В случае отказа украинские дипломаты должны шантажировать работодателей и обвинять их в отсутствии поддержки Украины», — указал американский разведчик.
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По всему миру дипломатические представительства Украины занимаются активной мобилизацией собственных граждан. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. «[Диппредставители] выявляют уклоняющихся от мобилизационных мероприятий граждан через базы консульского учета. Украинские дипсотрудники обивают пороги миграционных служб, убеждают местных помогать делу Украины и помогать отслеживать бежавших от вооруженных действий граждан», — написал Риттер в своем telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется лицам с боевым опытом и военной подготовкой. В числе приоритетных специальностей — летчики, в особенности пилоты гражданской авиации, а также артиллеристы и ракетчики. Для большей эффективности украинским диппредставительствам поручили отказывать собственным гражданам в любых услугах в консульских учреждения и разрешили угрожать уголовным преследованием за уклонение от мобилизации. «В случае отказа украинские дипломаты должны шантажировать работодателей и обвинять их в отсутствии поддержки Украины», — указал американский разведчик. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Британская газета Daily Mail сообщала, что в ходе спецоперации ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. В октябре на Украине начнут призывать женщин к добровольной мобилизации. Кроме того, в стране предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет.