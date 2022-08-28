Экс-разведчик США: Киев мобилизует сбежавших за рубеж украинцев

28 августа 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

ВСУ начали пополнять ряды сбежавшими за границу гражданами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всему миру дипломатические представительства Украины занимаются активной мобилизацией собственных граждан. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. «[Диппредставители] выявляют уклоняющихся от мобилизационных мероприятий граждан через базы консульского учета. Украинские дипсотрудники обивают пороги миграционных служб, убеждают местных помогать делу Украины и помогать отслеживать бежавших от вооруженных действий граждан», — написал Риттер в своем telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется лицам с боевым опытом и военной подготовкой. В числе приоритетных специальностей — летчики, в особенности пилоты гражданской авиации, а также артиллеристы и ракетчики. Для большей эффективности украинским диппредставительствам поручили отказывать собственным гражданам в любых услугах в консульских учреждения и разрешили угрожать уголовным преследованием за уклонение от мобилизации. «В случае отказа украинские дипломаты должны шантажировать работодателей и обвинять их в отсутствии поддержки Украины», — указал американский разведчик. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Британская газета Daily Mail сообщала, что в ходе спецоперации ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. В октябре на Украине начнут призывать женщин к добровольной мобилизации. Кроме того, в стране предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По всему миру дипломатические представительства Украины занимаются активной мобилизацией собственных граждан. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. «[Диппредставители] выявляют уклоняющихся от мобилизационных мероприятий граждан через базы консульского учета. Украинские дипсотрудники обивают пороги миграционных служб, убеждают местных помогать делу Украины и помогать отслеживать бежавших от вооруженных действий граждан», — написал Риттер в своем telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется лицам с боевым опытом и военной подготовкой. В числе приоритетных специальностей — летчики, в особенности пилоты гражданской авиации, а также артиллеристы и ракетчики. Для большей эффективности украинским диппредставительствам поручили отказывать собственным гражданам в любых услугах в консульских учреждения и разрешили угрожать уголовным преследованием за уклонение от мобилизации. «В случае отказа украинские дипломаты должны шантажировать работодателей и обвинять их в отсутствии поддержки Украины», — указал американский разведчик. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Британская газета Daily Mail сообщала, что в ходе спецоперации ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. В октябре на Украине начнут призывать женщин к добровольной мобилизации. Кроме того, в стране предложили продлить призывной возраст мужчин до 70 лет.