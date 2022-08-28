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В Кургане 30-градусная жара продержится до выходных. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
По данным синоптиков, самым жарким днем недели окажется среда Фото:

По данным синоптиков, предстоящая неделя (с 29 августа включительно) в Кургане будет жаркой и почти безветренной. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

«Город Курган. Максимальная температур днем в понедельник +29 градусов. Во вторник +30», — указано на сайте. Самым жарким днем недели будет среда. В городе потеплеет до +33 градусов. В последующие дни температура воздуха будет постепенно снижаться. Синоптики предполагают, что к субботе столбик термометра опустится до отметки +26 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области потеплело до +32 градусов. Информация была размещена на сайте областного ЦГМС. Также корреспонденты агентства сообщали, о быстром похолодание и переходе к осенней погоде в ряде регионов РФ. По данным московским метеорологов, к концу следующей недели в Кургане похолодает до +17 градусов.

Прогноза погоды в Кургане рассчитан на 7 дней (с 28 августа включительно)

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По данным синоптиков, предстоящая неделя (с 29 августа включительно) в Кургане будет жаркой и почти безветренной. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра России. «Город Курган. Максимальная температур днем в понедельник +29 градусов. Во вторник +30», — указано на сайте. Самым жарким днем недели будет среда. В городе потеплеет до +33 градусов. В последующие дни температура воздуха будет постепенно снижаться. Синоптики предполагают, что к субботе столбик термометра опустится до отметки +26 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области потеплело до +32 градусов. Информация была размещена на сайте областного ЦГМС. Также корреспонденты агентства сообщали, о быстром похолодание и переходе к осенней погоде в ряде регионов РФ. По данным московским метеорологов, к концу следующей недели в Кургане похолодает до +17 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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