По данным синоптиков, самым жарким днем недели окажется среда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным синоптиков, предстоящая неделя (с 29 августа включительно) в Кургане будет жаркой и почти безветренной. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

«Город Курган. Максимальная температур днем в понедельник +29 градусов. Во вторник +30», — указано на сайте. Самым жарким днем недели будет среда. В городе потеплеет до +33 градусов. В последующие дни температура воздуха будет постепенно снижаться. Синоптики предполагают, что к субботе столбик термометра опустится до отметки +26 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области потеплело до +32 градусов. Информация была размещена на сайте областного ЦГМС. Также корреспонденты агентства сообщали, о быстром похолодание и переходе к осенней погоде в ряде регионов РФ. По данным московским метеорологов, к концу следующей недели в Кургане похолодает до +17 градусов.