Воюющий экс-депутат оценил стремление пермской власти помочь ЛДНР

Григоренко повторно отправился в Донбасс в начале апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участвующий в спецоперации на Украине экс-депутат заксобрания (ЗС) Пермского края Александр Григоренко поддержал решение пермских властей о представлении Донбассу дополнительной материальной помощи. Прикамье собирается выделит полмиллиарда рублей для восстановления инфраструктуры территорий Донецкой и Луганской народных республик.

«Пермский край, как и большинство других регионов нашей страны, входит в процесс восстановления Донбасса. И это хорошо. Значит, не зря наши пацаны воюют сейчас в составе армии и добровольческих частей. Не зря погибли десятки пермских пацанов», — написал Григоренко в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат».

По мнению бывшего депутата ЗС, по прошествии пяти лет «Донбасс станет такой же частью страны, как Пермский край, Москва, Приморье и Крым». Восстановление Донбасса он считает« общенациональным делом», которое «сплачивает народ в единую нацию».

Корреспонденты URA.RU писали ранее, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка (Луганская народная республика). Запланировано восстановление важных коммуникаций в городе, проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры и жилфонда, налаживание системы соцзащиты населения, а также интеграция системы образования города в образовательное пространство РФ.

О старте специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основная цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита республик Донбасса от многолетнего геноцида.