Родные убитой в Перми семьи из Башкирии обратились к горожанам

29 августа 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Родные убитой семьи поблагодарили неравнодушных пермяков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Родные жестоко убитой в Перми 45-летней жительницы города Ишимбай (Республика Башкортостан) и ее 5-летней дочки поблагодарили пермяков и всех неравнодушных за участие. Их обращение опубликовали СМИ. «От всей души хотим выразить благодарность всем, кто откликнулся и протянул руку помощи. Мы благодарим вас за материальную поддержку, за добрые слова и за ваши молитвы. Огромное количество людей писали, поддерживали, выражали соболезнования. Как говорится, мир не без добрых людей. Мы убедились в этом. Берегите себя, своих родных и близких», — написано в письме, выдержка из которого опубликована на сайте «КП-Пермь». Похороны убитых прошли в субботу 27 августа. Днем ранее брат погибшей рассказал URA.RU, что утром забрал тела родных и отправил на родину. Таисию вместе с дочерью разыскивали несколько дней. 24 августа полицейские обнаружили тела пропавших. Позже в двойном убийстве призналась подруга женщины, у которой та гостила. С семьей расправились по предварительному сговору хозяева квартиры. Суд отправил их в СИЗО. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин вязал дело под личный контроль.

Родные жестоко убитой в Перми 45-летней жительницы города Ишимбай (Республика Башкортостан) и ее 5-летней дочки поблагодарили пермяков и всех неравнодушных за участие. Их обращение опубликовали СМИ. «От всей души хотим выразить благодарность всем, кто откликнулся и протянул руку помощи. Мы благодарим вас за материальную поддержку, за добрые слова и за ваши молитвы. Огромное количество людей писали, поддерживали, выражали соболезнования. Как говорится, мир не без добрых людей. Мы убедились в этом. Берегите себя, своих родных и близких», — написано в письме, выдержка из которого опубликована на сайте «КП-Пермь». Похороны убитых прошли в субботу 27 августа. Днем ранее брат погибшей рассказал URA.RU, что утром забрал тела родных и отправил на родину. Таисию вместе с дочерью разыскивали несколько дней. 24 августа полицейские обнаружили тела пропавших. Позже в двойном убийстве призналась подруга женщины, у которой та гостила. С семьей расправились по предварительному сговору хозяева квартиры. Суд отправил их в СИЗО. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин вязал дело под личный контроль.