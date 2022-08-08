На набережной Кургана продают квартиру с прачечной. Фото

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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, строительная площадка, ипотека, новостройки, жилье, улица климова, новые квартиры
Стоимость квартиры оценили в 6,3 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане возле памятника революционеру Леониду Красину продают квартиру, в которой есть постирочная комната. Данное объявление размещено на сайте «Циан».

«Одноподьездный жилой дом, построенный по спецпроекту академиком РАН Г. А. Илизаровым с консьержем, колясочной, грузовым и пассажирским лифтами, работающими мусоропроводами и просторными МОПами. <…> Постирочная комната (стиральная машина с предметами для ухода за бельем)», — указано в сообщении.

Площадь двухкомнатной квартиры составляет 74 квадратных метров. Ее стоимость составляет 6,3 млн рублей. Продавец отметил, что вся техника и мебель останутся покупателю.

Ранее в центре Кургана продавали квартиру с сауной. Ее стоимость хозяин недвижимости оценил в 10,5 млн рублей.

Постирочная находится в двухкомнатной квартире
Фото:

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В Кургане возле памятника революционеру Леониду Красину продают квартиру, в которой есть постирочная комната. Данное объявление размещено на сайте «Циан». «Одноподьездный жилой дом, построенный по спецпроекту академиком РАН Г. А. Илизаровым с консьержем, колясочной, грузовым и пассажирским лифтами, работающими мусоропроводами и просторными МОПами. <…> Постирочная комната (стиральная машина с предметами для ухода за бельем)», — указано в сообщении. Площадь двухкомнатной квартиры составляет 74 квадратных метров. Ее стоимость составляет 6,3 млн рублей. Продавец отметил, что вся техника и мебель останутся покупателю. Ранее в центре Кургана продавали квартиру с сауной. Ее стоимость хозяин недвижимости оценил в 10,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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