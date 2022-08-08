Стоимость квартиры оценили в 6,3 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле памятника революционеру Леониду Красину продают квартиру, в которой есть постирочная комната. Данное объявление размещено на сайте «Циан».

«Одноподьездный жилой дом, построенный по спецпроекту академиком РАН Г. А. Илизаровым с консьержем, колясочной, грузовым и пассажирским лифтами, работающими мусоропроводами и просторными МОПами. <…> Постирочная комната (стиральная машина с предметами для ухода за бельем)», — указано в сообщении.

Площадь двухкомнатной квартиры составляет 74 квадратных метров. Ее стоимость составляет 6,3 млн рублей. Продавец отметил, что вся техника и мебель останутся покупателю.

Ранее в центре Кургана продавали квартиру с сауной. Ее стоимость хозяин недвижимости оценил в 10,5 млн рублей.