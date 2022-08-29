В Тюмени полицейский застал вора во время ограбления квартиры

Подозреваемый успел украсть несколько предметов до появления участкового Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменском районе участковый оперативно задержал подозреваемого, который грабил квартиру и успел спрятать в кустах посудомоечную машину с телевизором. Как стало известно, тот заранее подготовился и был в курсе, когда хозяйка будет находиться вне дома. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«В дежурную часть полиции Тюменского района поступило заявление, что из квартиры на первом этаже неизвестный выносит бытовую технику. Оперативно прибывший на место участковый уполномоченный задержал подозреваемого», — сообщают в ведомстве. Выяснилось, что им оказался уже ранее судимый гражданин 2002 года рождения. Он признался в содеянном и пояснил, что знал подходящее для кражи время.

Подозреваемый был уверен, что хозяйка квартиры в это время будет на даче. Он взломал замок, после чего вынес из помещения посудомоечную машину и телевизор, которые спрятал в кустах через дорогу. В его планах было сбыть технику.

Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по второй части 158 статьи УК РФ «Кража». На данный момент подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.