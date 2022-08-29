Le Monde: Япония признала свою зависимость от России

30 августа 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

Япония не отказывается от «Сахалина-2» из-за опасений по ситуации с газом зимой, считают в СМИ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Власти Японии не могут отказаться от участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2», так как слишком обеспокоены поставками энергии в зимний период. Об этом заявил обозреватель французской газеты Le Monde Филипп Месмер. По его словам, российский газ закрывает 10% потребностей страны. «Из добываемых на Сахалине 10 млн тонн газа 60% покупается Японией, что покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ. Из этого количества 60% идет на производство электроэнергии, 30% используется для городских нужд», — говорится в статье. По мнению автора, именно этой зависимостью и объясняется давление со стороны правительства Японии с целью сохранения участия японских компаний в проекте «Сахалин-2». Месмер отметил, что участвующие в проекте японские компании Mitsubishi и Mitsui под давлением правительства не стали отказываться от участия в российском «Сахалине-2». Обе организации подали заявку на статус акционеров в Sakhalin Energy — компании, созданной российскими властями вместо консорциума Sakhalin Energy Investment (SEI). Ранее URA.RU сообщало, что две японские компании, Tokyo Gas и JERA, заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» (Sakhalin Energy) с регистрацией в России. После этого японское правительство заявляло о намерениях сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну СПГ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Японии не могут отказаться от участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2», так как слишком обеспокоены поставками энергии в зимний период. Об этом заявил обозреватель французской газеты Le Monde Филипп Месмер. По его словам, российский газ закрывает 10% потребностей страны. «Из добываемых на Сахалине 10 млн тонн газа 60% покупается Японией, что покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ. Из этого количества 60% идет на производство электроэнергии, 30% используется для городских нужд», — говорится в статье. По мнению автора, именно этой зависимостью и объясняется давление со стороны правительства Японии с целью сохранения участия японских компаний в проекте «Сахалин-2». Месмер отметил, что участвующие в проекте японские компании Mitsubishi и Mitsui под давлением правительства не стали отказываться от участия в российском «Сахалине-2». Обе организации подали заявку на статус акционеров в Sakhalin Energy — компании, созданной российскими властями вместо консорциума Sakhalin Energy Investment (SEI). Ранее URA.RU сообщало, что две японские компании, Tokyo Gas и JERA, заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» (Sakhalin Energy) с регистрацией в России. После этого японское правительство заявляло о намерениях сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну СПГ.