Япония намерена остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Япония хочет сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
«В нашем курсе на сохранение интересов [в проектах] изменений нет», — сказал он в интервью газете Nikkei. По его словам, указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.
Ранее о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-1» заявлял министр экономики торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда. Кроме того, правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие президента России Владимира Путина по участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Глава РФ 1 июля подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним, все имущество и обязанности компании «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд» перешли в ведение правительства России.
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