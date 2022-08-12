12 августа 2022

Япония намерена остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Япония заявила о желании остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» Фото:
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Япония хочет сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

«В нашем курсе на сохранение интересов [в проектах] изменений нет», — сказал он в интервью газете Nikkei. По его словам, указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

Ранее о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-1» заявлял министр экономики торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда. Кроме того, правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие президента России Владимира Путина по участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Глава РФ 1 июля подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним, все имущество и обязанности компании «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд» перешли в ведение правительства России.

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Япония хочет сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. «В нашем курсе на сохранение интересов [в проектах] изменений нет», — сказал он в интервью газете Nikkei. По его словам, указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов. Ранее о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-1» заявлял министр экономики торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда. Кроме того, правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие президента России Владимира Путина по участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Глава РФ 1 июля подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним, все имущество и обязанности компании «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд» перешли в ведение правительства России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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