Пермский экс-депутат вернулся со спецоперации без наград

В ближайший месяц Александр Григоренко намерен отдыхать Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко вернулся домой после четырех месяцев участия в спецоперации на Украине. По его словам, он принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также несколько раз был представлен к наградам. Их пока Григоренко не получил, но не сожалеет об этом.

«Не раз был в ситуации, когда от смерти до жизни был один шаг. Но ни разу не был ранен. Бог миловал. Несколько раз был представлен к наградам. Ни одной пока не получил. Да и фиг с ними», — пишет Григоренко в Telegram.

В планах у бывшего депутата отдых. Он намерен в ближайший месяц увидеться с родными и друзьями, послушать музыку, посмотреть фильмы и сходить в горы.

Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля. В беседе с URA.RU он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего. Служил он в звании рядового. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также на помощь жителям Донбасса.