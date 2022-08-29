29 августа 2022

Пермский экс-депутат вернулся со спецоперации без наград

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Интервью с Григоренко Александром. Пермь, григоренко александр
В ближайший месяц Александр Григоренко намерен отдыхать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко вернулся домой после четырех месяцев участия в спецоперации на Украине. По его словам, он принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также несколько раз был представлен к наградам. Их пока Григоренко не получил, но не сожалеет об этом.

«Не раз был в ситуации, когда от смерти до жизни был один шаг. Но ни разу не был ранен. Бог миловал. Несколько раз был представлен к наградам. Ни одной пока не получил. Да и фиг с ними», — пишет Григоренко в Telegram.

В планах у бывшего депутата отдых. Он намерен в ближайший месяц увидеться с родными и друзьями, послушать музыку, посмотреть фильмы и сходить в горы.

Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля. В беседе с URA.RU он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего. Служил он в звании рядового. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также на помощь жителям Донбасса.

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Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко вернулся домой после четырех месяцев участия в спецоперации на Украине. По его словам, он принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также несколько раз был представлен к наградам. Их пока Григоренко не получил, но не сожалеет об этом. «Не раз был в ситуации, когда от смерти до жизни был один шаг. Но ни разу не был ранен. Бог миловал. Несколько раз был представлен к наградам. Ни одной пока не получил. Да и фиг с ними», — пишет Григоренко в Telegram. В планах у бывшего депутата отдых. Он намерен в ближайший месяц увидеться с родными и друзьями, послушать музыку, посмотреть фильмы и сходить в горы. Григоренко отправился в Донбасс в начале апреля. В беседе с URA.RU он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего. Служил он в звании рядового. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также на помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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