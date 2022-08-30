Иммунолог Жемчугов назвал новые варианты COVID природной вакциной

31 августа 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

При новых сублиниях «Омикрона» увеличились случаи бессимптомного заражения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новые сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5 в большинстве случаев протекают бессимптомно, создавая тем не менее прочный иммунитет — поэтому их можно назвать «природной вакциной». Об этом URA.RU заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Все идет к тому, что при BA.4 и BA.5 не у 40%, а у 90% зараженных коронавирус протекает бессимптомно. Это фактически можно назвать природной, естественной вакцинацией новой живой вакциной, которую никто из ученых пока еще не создал, а природа взяла и создала нам на счастье. Это на самом деле так и есть», — сказал Владислав Жемчугов. «Протекает очень легко. В этом плане вирус очень мягкий. BA.4 и BA.5 протекают легче, чем первоначальный „Омикрон“. Если еще учесть, что у 90% зараженных, их даже нельзя больными назвать, выявлено бессимптомное течение. Латентная форма. А еще надо число выявленных зараженных умножить на шесть и прибавить их как тех, кто никуда не обращался и тест не делал. То есть, в шесть раз больше реально зараженных, чем выявленных тестированием», — уточнил доктор медицинских наук. По словам Жемчугова, увеличение количества бессимптомных случаев COVID-19 не дает поводов для паники. «Надо успокаивать народ. Я не знаю, кто сейчас поднимает панику. Надо перестать сообщать только количество выявленных зараженных и называть их больными, потому что они больные невидимо — в латентной форме. А второе, надо рядом ставить цифру умерших. Она все время уменьшается. Даже ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — прим. URA.RU) об этом сказали, что количество умерших снижается и тогда всем с этим будет понятно, что сейчас опасности практически нет. Она сохраняется только для групп риска в первую очередь с угнетенным иммунитетом в результате заболевания либо получающих иммунодепрессанты», — заключил иммунолог. В конце 2021 года вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной. Он сделал такой вывод исходя из того, что у этого варианта снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. С этим заключением не согласился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что «Омикрон» не сможет охватить всю популяцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые сублинии «Омикрона» BA.4 и BA.5 в большинстве случаев протекают бессимптомно, создавая тем не менее прочный иммунитет — поэтому их можно назвать «природной вакциной». Об этом URA.RU заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. «Все идет к тому, что при BA.4 и BA.5 не у 40%, а у 90% зараженных коронавирус протекает бессимптомно. Это фактически можно назвать природной, естественной вакцинацией новой живой вакциной, которую никто из ученых пока еще не создал, а природа взяла и создала нам на счастье. Это на самом деле так и есть», — сказал Владислав Жемчугов. «Протекает очень легко. В этом плане вирус очень мягкий. BA.4 и BA.5 протекают легче, чем первоначальный „Омикрон“. Если еще учесть, что у 90% зараженных, их даже нельзя больными назвать, выявлено бессимптомное течение. Латентная форма. А еще надо число выявленных зараженных умножить на шесть и прибавить их как тех, кто никуда не обращался и тест не делал. То есть, в шесть раз больше реально зараженных, чем выявленных тестированием», — уточнил доктор медицинских наук. По словам Жемчугова, увеличение количества бессимптомных случаев COVID-19 не дает поводов для паники. «Надо успокаивать народ. Я не знаю, кто сейчас поднимает панику. Надо перестать сообщать только количество выявленных зараженных и называть их больными, потому что они больные невидимо — в латентной форме. А второе, надо рядом ставить цифру умерших. Она все время уменьшается. Даже ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — прим. URA.RU) об этом сказали, что количество умерших снижается и тогда всем с этим будет понятно, что сейчас опасности практически нет. Она сохраняется только для групп риска в первую очередь с угнетенным иммунитетом в результате заболевания либо получающих иммунодепрессанты», — заключил иммунолог. В конце 2021 года вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной. Он сделал такой вывод исходя из того, что у этого варианта снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. С этим заключением не согласился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что «Омикрон» не сможет охватить всю популяцию.