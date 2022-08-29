На курганском заводе ожидают визита министра МЧС

Министр МЧС России может посетить в Кургане предприятие по производству вездеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках рабочего визита в Курган министр МЧС России Александр Куренков может посетить предприятие по производству вездеходов «Бурлак». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к силовым структурам. Ранее стало известно, что глава ведомства 1 сентября наградит семь курганцев госнаградами за тушение пожаров, а также встретится с главой региона Вадимом Шумковым.

«Вероятно, что визит Куренкова не ограничится только награждением сотрудников МЧС и встречей с губернатором Шумковым. Полагаю, что глава ведомства посетит предприятие «Вездеходы «Бурлак», чтобы познакомиться с производством. У МЧС России уже есть интерес к курганским машинам», — сказал инсайдер. «Возможно, что МЧС и курганское предприятие договорятся и о покупке вездеходов. Не зря же одну из таких машин ранее хвалил Куренков», — уверен другой инсайдер. На форуме «Армия-2022» министр МЧС прокатился за рулем вездехода «Бурлак». Также курганскими вездеходами интересуется Росгвардия.

URA.RU направило запрос в компанию «Вездеходы «Бурлак». В пресс-службе предприятия информацию о возможном приезде главы МЧС России комментировать не стали.

Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России устроит разнос курганским чиновникам. По информации инсайдеров, поводом для критики станут весенние пожары, в которых погибло два человека, а на тушение пожаров было потрачено около 450 млн рублей. Александр Куренков приедет в Курган 1 сентября.