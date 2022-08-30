ЧЭМК собрал детей работников в первый класс на миллион рублей. Фото

31 августа 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Электрометаллурги подарили ранцы и необходимую канцелярию почти 300 первоклассникам (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Больше 1 миллиона рублей потратил Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) на подготовку к поступлению в школу детей своих сотрудников. Компания подарила 275 первоклассникам ранцы, канцелярские товары, сладости и праздник, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК, «Будущие школьники услышали теплые слова напутствия от администрации и профкома комбината. После просмотра спектакля „Созвездие бродячих котов“ по творчеству Джанни Родари их ждали подарки. Каждый ребенок мог по своему вкусу выбрать свой первый школьный ранец, в котором уже было подготовлено канцелярское наполнение для первого класса. К серьезным наборам для учебы были добавлены сладости и воздушные шары», — пояснили URA.RU в пресс-службе предприятия. ЧЭМК помог каждой семье сэкономить на сборы первоклассников около 4 тысяч рублей. А вся поздравительная кампания стоила комбинату более 1 млн рублей. Подобные мероприятия проводятся на комбинате с середины 1990-х годов, когда в первый класс поступали родившиеся еще во времена СССР дети. Тогда электрометаллурги отправляли в школу около 100 детей в год, хотя коллектив был больше. А вот спустя семь лет после начала программы материнского капитала число первоклассников выросло сразу втрое. «Работников на комбинате за эти десятилетия стало немного меньше, зато многодетных семей — больше. Зарплата на ЧЭМК „белая“ и стабильная. Именно финансовая стабильность семейного бюджета требуется людям, стремящихся завести больше одного или двух детей. Если в начале 2000-х годов на учете предприятия было 50-60 многодетных семей, а сейчас — 283. Рост на порядок, чему на ЧЭМК все очень рады», — рассказала об одной из самых значимых программ предприятия начальник отдела социальной работы Наталья Челякова. Также в Челябинске работают три бесплатных Центра дзюдо, открытых по инициативе ЧЭМК. Летом 2022 года в детском оздоровительном лагере комбината на озере Акакуль открылся еще и летний спорткомплекс. К концу года на комбинате рассчитывают, что тренироваться при помощи лучших в России спортсменов будут до трех тысяч детей. В июле ЧЭМК разыграл 6,5 млн рублей среди полусотни лучших работников, которых определили их коллеги. В целом рост зарплаты на комбинате в 2022 году составил более 22 процентов. Начальник отдела социальной работы Наталья Челяков вручает подарки будущим первоклассникам Фото: Антон Иванов Но сначала детям показали спектакль по сказкам Джанни Родари Фото: Антон Иванов Свои первые ранцы первоклассники ЧЭМК выбирали сами Фото: Антон Иванов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше 1 миллиона рублей потратил Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) на подготовку к поступлению в школу детей своих сотрудников. Компания подарила 275 первоклассникам ранцы, канцелярские товары, сладости и праздник, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК, «Будущие школьники услышали теплые слова напутствия от администрации и профкома комбината. После просмотра спектакля „Созвездие бродячих котов“ по творчеству Джанни Родари их ждали подарки. Каждый ребенок мог по своему вкусу выбрать свой первый школьный ранец, в котором уже было подготовлено канцелярское наполнение для первого класса. К серьезным наборам для учебы были добавлены сладости и воздушные шары», — пояснили URA.RU в пресс-службе предприятия. ЧЭМК помог каждой семье сэкономить на сборы первоклассников около 4 тысяч рублей. А вся поздравительная кампания стоила комбинату более 1 млн рублей. Подобные мероприятия проводятся на комбинате с середины 1990-х годов, когда в первый класс поступали родившиеся еще во времена СССР дети. Тогда электрометаллурги отправляли в школу около 100 детей в год, хотя коллектив был больше. А вот спустя семь лет после начала программы материнского капитала число первоклассников выросло сразу втрое. «Работников на комбинате за эти десятилетия стало немного меньше, зато многодетных семей — больше. Зарплата на ЧЭМК „белая“ и стабильная. Именно финансовая стабильность семейного бюджета требуется людям, стремящихся завести больше одного или двух детей. Если в начале 2000-х годов на учете предприятия было 50-60 многодетных семей, а сейчас — 283. Рост на порядок, чему на ЧЭМК все очень рады», — рассказала об одной из самых значимых программ предприятия начальник отдела социальной работы Наталья Челякова. Также в Челябинске работают три бесплатных Центра дзюдо, открытых по инициативе ЧЭМК. Летом 2022 года в детском оздоровительном лагере комбината на озере Акакуль открылся еще и летний спорткомплекс. К концу года на комбинате рассчитывают, что тренироваться при помощи лучших в России спортсменов будут до трех тысяч детей. В июле ЧЭМК разыграл 6,5 млн рублей среди полусотни лучших работников, которых определили их коллеги. В целом рост зарплаты на комбинате в 2022 году составил более 22 процентов.