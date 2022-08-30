В курганском психдиспансере пациентов не подпускали к тренажерам

Пациенты КОПНБ пожаловались на запрет пользоваться спортивным инвентарем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациентам курганской психоневрологической больнице не позволяли заниматься на спортивных тренажерах из-за отсутствия инструктора ЛФК. Об этом URA.RU рассказали пациенты, проходившие в диспансере лечение. В департаменте здравоохранения эту информацию опровергают.

«Когда лежал в больнице на Смирнова, 7 нам не давали заниматься на тренажерах. Говорили, что некому следить за пациентами. Мол, с вами что-то случится, а нам потом отвечать. Приходилось бегать и разминаться во дворе», — рассказал пациент, проходивший лечение в больнице. Другой пациент отметил, что в период пребывания в лечебном учреждении инструктора ЛФК он не видел.

В департаменте здравоохранения Курганской области ответили на запрос URA.RU, что информация о запрете использования спортивного оборудования пациентами не соответствует действительности. «В ГКУ „КОПНБ“ имеется необходимое спортивное оборудование. Занятия с пациентами проводит инструктор ЛФК. Занятия на спортивном оборудовании проводятся с учетом психического состояния пациентов. Пациенты с психическими расстройствами самостоятельно не могут заниматься на спортивном оборудовании без присутствия сертифицированного инструктора по ЛФК», — ответили в ведомстве.