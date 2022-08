В конгрессе США намекнули на будущее Байдена

Джо Байден не будет участвовать в следующей президентской гонке, заявили в конгрессе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Такое заявление сделала член Палаты представителей США Кэролин Мэлони. «Не для протокола, он больше не баллотируется», — сказала Мэлони в интервью американской газете The New York Times. Так она ответила на вопрос, должен ли Байден избираться на второй срок. Ранее обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу заявил, что возраст помешает Байдену переизбраться. Он заявил, что президенту США уже 79 лет и с каждым годом он все чаще будет посещать врачей. Bloomberg со ссылкой на помощников президента США сообщал о планах американского лидера пойти на второй срок. За место Байдена мог бы побороться телеведущий Такер Карлсон, считает публицист и политолог Владимир Можегов. По его словам, Карлсон мог бы стать «преемником» бывшего президента США Дональда Трампа.

