Самолет, экстренно севший в Казани, приземлился из-за разгерметизации салона (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пассажир самолета, следовавшего из Москвы в Екатеринбург, который экстренно сел в Казани, рассказал корреспонденту URA.RU, что борт приземлился из-за разгерметизации салона. По его словам, это рейс «Уральских авиалиний».

«Во время полета сообщили, что входим в зону турбулентности, попросили всех пристегнуться. Потом выпали кислородные маски, но не у всех. У меня в десятом ряду люк с ними не открылся. Через десять минут объявили о разгерметизации салона. Потом объявили, что будем садиться в Казани», — сообщил очевидец.

По его словам, после посадки самолета в аэропорту Казани пассажиров вывели в зал ожидания. «Через полчаса всем раздали воду, а через час выдали питание», — добавил пассажир. Он пояснил, что ожидается новый вылет в 3:30, но будет ли использован другой самолет ему неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург во время полета подал экстренный сигнал тревоги. Борт поменял курс на аэропорт Казани, пробыв в воздухе около часа. Самолет благополучно приземлился в Казани.

Ранее агентство писало, что у самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU