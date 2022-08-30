30 августа 2022

В ЯНАО и Тюменской области запретят продажу алкоголя 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
В двух регионах тюменской «матрешки» запретят продавать алкоголь. Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Тюменской области запретят продажу алкоголя 1го сентября, в День знаний. Об этом сообщают «Известия».

«Больше половины российских регионов в этом году запретят продажу спиртного 1 сентября. В это число входит Тюменская область и ЯНАО», — уточняют «Известия».

Ранее URA.RU рассказывало, что употребление алкоголя в условиях Крайнего Севера может ускорить процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей. Также из-за недостатка кислорода и особенностей воздуха на территории ЯНАО употребление спиртных напитков негативно влияет на продуктивность нервной системы.

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Тюменской области запретят продажу алкоголя 1го сентября, в День знаний. Об этом сообщают «Известия». «Больше половины российских регионов в этом году запретят продажу спиртного 1 сентября. В это число входит Тюменская область и ЯНАО», — уточняют «Известия». Ранее URA.RU рассказывало, что употребление алкоголя в условиях Крайнего Севера может ускорить процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей. Также из-за недостатка кислорода и особенностей воздуха на территории ЯНАО употребление спиртных напитков негативно влияет на продуктивность нервной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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