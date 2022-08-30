В ЯНАО и Тюменской области запретят продажу алкоголя 1 сентября

31 августа 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

В двух регионах тюменской «матрешки» запретят продавать алкоголь. Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Тюменской области запретят продажу алкоголя 1го сентября, в День знаний. Об этом сообщают «Известия». «Больше половины российских регионов в этом году запретят продажу спиртного 1 сентября. В это число входит Тюменская область и ЯНАО», — уточняют «Известия». Ранее URA.RU рассказывало, что употребление алкоголя в условиях Крайнего Севера может ускорить процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей. Также из-за недостатка кислорода и особенностей воздуха на территории ЯНАО употребление спиртных напитков негативно влияет на продуктивность нервной системы.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Тюменской области запретят продажу алкоголя 1го сентября, в День знаний. Об этом сообщают «Известия». «Больше половины российских регионов в этом году запретят продажу спиртного 1 сентября. В это число входит Тюменская область и ЯНАО», — уточняют «Известия». Ранее URA.RU рассказывало, что употребление алкоголя в условиях Крайнего Севера может ускорить процесс разрушения важных для жизнедеятельности организма органов и тканей. Также из-за недостатка кислорода и особенностей воздуха на территории ЯНАО употребление спиртных напитков негативно влияет на продуктивность нервной системы.