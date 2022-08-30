В США признали, что обманули Горбачева во времена холодной войны

31 августа 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Бывший президент СССР Михаил Горбачев допустил ошибку, доверившись США, дающим ему обещания, от которых они могли без угрызений совести отказаться. Такое мнение выразил экс-помощник министра финансов США Пол Робертс, который работал в администрации президента Рональда Рейгана. «Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало», — заявил РИА «Новости» Пол Робертс. Он также подчеркнул, что его удивляет терпимость Кремля к агрессивным намерениям Запада против России. «Как может кто-то в Кремле верить словам Вашингтона?», — добавил собеседник агентства. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь. Президент России Владимир Путин заявлял, что США в 1990-е годы обещали, что НАТО не будет расширяться на Восток. Политолог Алексей Ярошенко отметил, что смерть Горбачева символизирует завершение мирового господства США.