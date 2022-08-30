В Челябинский области возобновились взрывные темпы роста COVID-19

31 августа 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

За сутки жители области сдали 6 177 тестов на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Челябинской области возобновился резкий рост числа заболевших COVID-19. По данным областного минздрава, 31 августа выявлено 633 случая заболевания. Сутками ранее заболевших было на 50 человек меньше. «Выявлено 633 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Из них 22 школьника. От коронавируса умерло два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Там отметили, что от болезни за сутки вылечилось 250 человек. Всего за время пандемии с болезнью справилось больше 333 тысяч пациентов. Рост числа заболевших коронавирусом продолжается в регионе уже на протяжение нескольких недель. Однако в последние пару дней он был не таким заметным. После последнего резкого скачка в стационарных отделениях городской больницы Озерска объявили карантин из-за коронавируса. Однако, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, из-за снижения летальных случаев пандемия скоро закончится. Специалист считает, что человек научится переносить заболевание.

В Челябинской области возобновился резкий рост числа заболевших COVID-19. По данным областного минздрава, 31 августа выявлено 633 случая заболевания. Сутками ранее заболевших было на 50 человек меньше. «Выявлено 633 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Из них 22 школьника. От коронавируса умерло два человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Там отметили, что от болезни за сутки вылечилось 250 человек. Всего за время пандемии с болезнью справилось больше 333 тысяч пациентов. Рост числа заболевших коронавирусом продолжается в регионе уже на протяжение нескольких недель. Однако в последние пару дней он был не таким заметным. После последнего резкого скачка в стационарных отделениях городской больницы Озерска объявили карантин из-за коронавируса. Однако, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, из-за снижения летальных случаев пандемия скоро закончится. Специалист считает, что человек научится переносить заболевание.