В Челябинской области идет взрывной рост числа заболевших COVID

Число заболевших растет ежесуточно
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Челябинской области продолжается резкий рост заболевших коронавирусом. За сутки выявили 558 новых случаев опасного вируса, что на 50 случаев больше, чем днем ранее, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«Больных COVID-19 — 5 554 человека. За прошедшие сутки выявлено 558 новых подтверждений ко вчерашнему дню, среди них 15 школьников. Умер за день 1 человек», — говорится в сообщении.
Ранее в больнице Озерска ввели карантин из-за группового очага COVID-19. Здесь прекращен допуск посетителей, запрещены встречи пациентов с родственниками и прогулки больных.
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