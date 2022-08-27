В Челябинской области идет взрывной рост числа заболевших COVID

Число заболевших растет ежесуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области продолжается резкий рост заболевших коронавирусом. За сутки выявили 558 новых случаев опасного вируса, что на 50 случаев больше, чем днем ранее, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Больных COVID-19 — 5 554 человека. За прошедшие сутки выявлено 558 новых подтверждений ко вчерашнему дню, среди них 15 школьников. Умер за день 1 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в больнице Озерска ввели карантин из-за группового очага COVID-19. Здесь прекращен допуск посетителей, запрещены встречи пациентов с родственниками и прогулки больных.