27 августа 2022
26 августа 2022

В Челябинской области идет взрывной рост числа заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Число заболевших растет ежесуточно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области продолжается резкий рост заболевших коронавирусом. За сутки выявили 558 новых случаев опасного вируса, что на 50 случаев больше, чем днем ранее, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Больных COVID-19 — 5 554 человека. За прошедшие сутки выявлено 558 новых подтверждений ко вчерашнему дню, среди них 15 школьников. Умер за день 1 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в больнице Озерска ввели карантин из-за группового очага COVID-19. Здесь прекращен допуск посетителей, запрещены встречи пациентов с родственниками и прогулки больных.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинской области продолжается резкий рост заболевших коронавирусом. За сутки выявили 558 новых случаев опасного вируса, что на 50 случаев больше, чем днем ранее, сообщает пресс-служба регионального минздрава. «Больных COVID-19 — 5 554 человека. За прошедшие сутки выявлено 558 новых подтверждений ко вчерашнему дню, среди них 15 школьников. Умер за день 1 человек», — говорится в сообщении. Ранее в больнице Озерска ввели карантин из-за группового очага COVID-19. Здесь прекращен допуск посетителей, запрещены встречи пациентов с родственниками и прогулки больных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...