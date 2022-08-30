Курганцы возмутились состоянием школы перед 1 сентября. Видео

31 августа 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

В школе №24 Кургана не доделали ремонт на третьем и первом этажах здания (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане накануне начала учебного года сняли на видео помещения и двор школы №24, где проводится ремонт и лежат стройматериалы. Родители учеников обеспокоены тем, как будут учиться дети в таких условия, написал автор видео в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте». «Вот так начнется учебный год для школьников в школе 24. Как можно учиться детям в таком кошмаре?», — написал пользователь под ником Vera Kakaulina, прикрепив видео, на котором сняты помещения и двор ремонтируемой школы. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU ответили, что в школе №24 проводится двухгодичный ремонт по федеральной программе, для учеников часть здания будет закрыта. «Срок окончания ремонтных работ в 24 школе — 31.07.2023 г. Подрядная организация работает в соответствии с графиком. Образовательный процесс учащихся будет проходить в помещениях, где не проводятся ремонты. На видео — часть здания, где ремонты еще не завершены. До окончания работ эта часть здания будет закрыта для доступа детей», — ответили в мэрии. Что касается стройматериалов, то пока они складируются во внутреннем дворе школы, школьников туда не пустят. В первую учебную неделю планируют завершить ремонт на первом и третьем этаже, после чего их откроют для детей. 1 сентября в школе пройдут только торжественные линейки в актовом зале и классные часы, 2 сентября будет организован традиционный День здоровья на свежем воздухе. Столовая образовательного учреждения начнет работу с 5 сентября. Во время учебного процесса ремонтные работы на объекте будут осуществляться только в выходные, праздничные дни и в вечернее время суток, уточнили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане накануне начала учебного года сняли на видео помещения и двор школы №24, где проводится ремонт и лежат стройматериалы. Родители учеников обеспокоены тем, как будут учиться дети в таких условия, написал автор видео в группе «ЦУР Курганской области» во «ВКонтакте». «Вот так начнется учебный год для школьников в школе 24. Как можно учиться детям в таком кошмаре?», — написал пользователь под ником Vera Kakaulina, прикрепив видео, на котором сняты помещения и двор ремонтируемой школы. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU ответили, что в школе №24 проводится двухгодичный ремонт по федеральной программе, для учеников часть здания будет закрыта. «Срок окончания ремонтных работ в 24 школе — 31.07.2023 г. Подрядная организация работает в соответствии с графиком. Образовательный процесс учащихся будет проходить в помещениях, где не проводятся ремонты. На видео — часть здания, где ремонты еще не завершены. До окончания работ эта часть здания будет закрыта для доступа детей», — ответили в мэрии. Что касается стройматериалов, то пока они складируются во внутреннем дворе школы, школьников туда не пустят. В первую учебную неделю планируют завершить ремонт на первом и третьем этаже, после чего их откроют для детей. 1 сентября в школе пройдут только торжественные линейки в актовом зале и классные часы, 2 сентября будет организован традиционный День здоровья на свежем воздухе. Столовая образовательного учреждения начнет работу с 5 сентября. Во время учебного процесса ремонтные работы на объекте будут осуществляться только в выходные, праздничные дни и в вечернее время суток, уточнили в мэрии.