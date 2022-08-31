Пушилин: на Украину завезли новые дальнобойные HIMARS

На Украину вновь завезли ракеты HIMARS Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Часть ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS уже завезли на территорию Украины. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«По некоторым нашим данным, часть данных ракет уже завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», — приводит его слова ТАСС. Сам Пушилин сделал свое заявление в эфире Первого канала.

Ранее ВСУ обстреляли город в ЛНР 10 американскими ракетами HIMARS. Кроме того, в Херсонской области также сообщили о ракетном ударе по Новой Каховке. Ракеты залпового огня HIMARS имеют дальность до 300 км.

США активно поставляют вооружение Киеву, в том числе и ракеты залпового огня HIMARS, в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.