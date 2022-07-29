Зампред «Газпрома» поставил ЕС условие по поставкам газа

29 июля 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Европейские партнеры не выполняют обязательства по газу, заявили в «Газпроме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Поставки газа в Европу возобновятся после того, как иностранные партнеры решат свои проблемы. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. «Европейские партнеры обвиняют Россию в том, что сокращаются поставки в Европу. Все наоборот. Это они не выполняют обязательства по обслуживанию компрессорной станции. Призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их проблемы, и тогда поставки газа сразу же нормализуются», — заявил Маркелов в эфире «России-24». По его словам, отправка турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Также он отметил, что планируется опубликовать часть переписки с Siemens о проблемах с турбинами. Прокачку газа по «Северному потоку» остановили 11 июля из-за профилактических работ, передает телеканал 360. Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получили официальных документов от Siemens о поставке двигателя. СМИ сообщали, что турбина застряла по пути в РФ из-за отсутствия необходимых документов для ввоза. В «Газпроме» заявили в июле о планах снизить поставки газа в Европу из-за ремонта еще одной турбины, пишет RT.

Поставки газа в Европу возобновятся после того, как иностранные партнеры решат свои проблемы. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. «Европейские партнеры обвиняют Россию в том, что сокращаются поставки в Европу. Все наоборот. Это они не выполняют обязательства по обслуживанию компрессорной станции. Призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их проблемы, и тогда поставки газа сразу же нормализуются», — заявил Маркелов в эфире «России-24». По его словам, отправка турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Также он отметил, что планируется опубликовать часть переписки с Siemens о проблемах с турбинами. Прокачку газа по «Северному потоку» остановили 11 июля из-за профилактических работ, передает телеканал 360. Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получили официальных документов от Siemens о поставке двигателя. СМИ сообщали, что турбина застряла по пути в РФ из-за отсутствия необходимых документов для ввоза. В «Газпроме» заявили в июле о планах снизить поставки газа в Европу из-за ремонта еще одной турбины, пишет RT.