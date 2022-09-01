Курганские власти выбрали дорожников с самыми дорогими услугами

01 сентября 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

В конкурсе на ремонт участка дороги участвовали четыре компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аукцион на ремонт участка курганской дороги до Челябинской области выиграла компания, которая была готова выполнить работы за самую большую сумму. Ей проиграли компании, которые хотели выполнить работы на 90 и 30 млн рублей дешевле. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области на участке км 0+000 — км 31+400 в Целинном районе Курганской области. Предложение участника [победителя] — 706 877 665,88 рубля», — указано на сайте. Предложенная победителем сумма равна максимальной цене контракта. За такую же сумму хотели сделать ремонт представители еще одной компании. Два других участника готовы были сделать ремонт за 671,5 рубля и 615 млн рублей. В протоколе подведения итогов указано, что проигравшие компании набрали меньше баллов по критериям, связанным с квалификацией участников аукциона и их опытом работы, касающимся предмета контракта. На момент написания новости сведения о победителе на портале были зашифрованы. Участок планируют отремонтировать в период с 1 мая 2024 года по 1 октября 2024 года. В том же году планируют отремонтировать еще три участка межрегиональных дорог, на которые планируют потратить более 600 млн рублей.

Аукцион на ремонт участка курганской дороги до Челябинской области выиграла компания, которая была готова выполнить работы за самую большую сумму. Ей проиграли компании, которые хотели выполнить работы на 90 и 30 млн рублей дешевле. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области на участке км 0+000 — км 31+400 в Целинном районе Курганской области. Предложение участника [победителя] — 706 877 665,88 рубля», — указано на сайте. Предложенная победителем сумма равна максимальной цене контракта. За такую же сумму хотели сделать ремонт представители еще одной компании. Два других участника готовы были сделать ремонт за 671,5 рубля и 615 млн рублей. В протоколе подведения итогов указано, что проигравшие компании набрали меньше баллов по критериям, связанным с квалификацией участников аукциона и их опытом работы, касающимся предмета контракта. На момент написания новости сведения о победителе на портале были зашифрованы. Участок планируют отремонтировать в период с 1 мая 2024 года по 1 октября 2024 года. В том же году планируют отремонтировать еще три участка межрегиональных дорог, на которые планируют потратить более 600 млн рублей.